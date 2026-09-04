Se prende la Cuauhtémoc

Resulta que las batallas por la alcaldía Cuauhtémoc ya hacen ruido cuando ni han empezado los procesos electorales. Esto porque Morena anunció una movilización, otra vez, en Tlatelolco para el sábado, pero lo que llama la atención es que en X la cuenta @4relyCasas, que sólo tiene dos posts, publicó unas capturas de una conversación de WhatsApp en las que, supuestamente, el secretario de Gobierno, César Cravioto, ordena a alcaldes del oficialismo a movilizar 300 personas, cada uno, para el evento. “La operación es todos contra Alessandra”, habría escrito. Pero ahí no quedó el asunto, pues poco tiempo después, afuera del Palacio del Ayuntamiento, la alcaldesa Alessandra Rojo dijo que Morena debe llevar gente de otras alcaldías, porque no tiene fuerza y porque los habitantes de su demarcación están “muy enojados” con sus narcopolíticos. Enseguida Cravioto señaló que la supuesta charla por Whats es un invento y acusó que la oposición recurre a eso porque no puede enfrentar a la 4T con ideas. Si así está el asunto aun sin proceso electoral, ¿cómo se pondrá cuando sí lo haya? Uf.