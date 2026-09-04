Sendos golpes al crimen en Guerrero dieron ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y la fiscalía estatal encabezada por Zipacná Torres Ojeda. En el primer caso, en un operativo realizado en Puebla por fuerzas federales, fue detenido Govén Ulisses “N”, alias El Amarillo, objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos, con presencia principalmente en Acapulco. Al detenido se le vincula directamente con homicidios, secuestros, extorsión y venta de droga y fue capturado durante la realización de varios cateos en los que se aseguró armamento, droga y 39 vehículos de alta gama. Más tarde se conoció la captura por parte de la fiscalía local, de Simitrio “N”, director de Movilidad y Transporte de Tlapa, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada. Igualmente cayeron 71 personas que operaban como policías en tres municipios distintos sin acreditar esa calidad, eran una especie de policías pirata. Uf.