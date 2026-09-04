“Generosidad” republicana

El regreso a clases llegó, como cada año, con una inversión importante de las familias en útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado…, de ahí, que, nos dicen, los apoyos gubernamentales jamás estarán de más; sin embargo, al que, se cuenta, le faltó bastante sensibilidad sobre este gasto fue al diputado local morenista de Tamaulipas, Claudio de Leija, quien visitó una primaria en Ciudad Madero para regalar dos lápices por estudiante. ¡Sí, así de dadivoso! Muy orgulloso de su obra del día, el legislador todavía compartió en redes las fotografías y el video del momento, acompañado de un mensaje en el que deseó éxito a las niñas y los niños de aquel bendecido plantel. Lo que Claudio no calculó es que su acción terminó oxigenando las tendencias en redes sociales, donde no tardaron en circular las referidas imágenes con una ola de burlas y críticas en las que usuarios destacaron que el gesto del diputado fue una muestra bastante peculiar de la austeridad republicana. Qué tal.