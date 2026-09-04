Estilos de la abogacía

Nos dicen que los profesionales del derecho suelen ser personas que saben de negociaciones complejas y mediaciones, pues de eso van sus gestiones en los conflictos que llegan a los tribunales; sin embargo, como siempre pasa, hay quienes podrían no replicarlo en ciertos momentos importantes. Ése habría sido el caso de Juan Pablo Penilla Rodríguez, conocido por haber defendido a personajes del calibre de Ismael El Mayo Zambada y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. Este abogado se convirtió en protagonista de una trifulca en un restaurante de Polanco. Transeúntes y comensales que se encargaron de documentar el hecho dijeron que Penilla Rodríguez no soportó que el personal del establecimiento le hiciera ver que la mesa que él quería ya estaba reservada, cuentan que ni siquiera quiso dialogar, pues apeló directo al recurso de la violencia y al clásico —¿…sí sabes quién soy?— para lanzarse a los golpes contra un mesero y el gerente, lo que generó el rechazo unánime de los presentes.

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