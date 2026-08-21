Operativo huachicol: destaca FGR labor de inteligencia en caso Farías Laguna

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló cómo operaba una red de huachicol fiscal que articuló buques-tanque, empresas, agentes aduanales y servidores públicos para introducir combustible al país con documentación manipulada y distribuirlo en distintas entidades.

Uno de los principales señalados en esta red es el excontralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue entregado este jueves por Argentina y trasladado la madrugada del viernes a México.

Hasta ahora, el expediente suma 16 detenidos, 12 de ellos exfuncionarios, y una afectación económica superior a 340 millones de pesos por uno solo de los aseguramientos. “El seguimiento a este modus operandi ha aportado elementos contundentes para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas. Entre ellas, accionistas, apoderados, socios y enlaces, en seis estados de la República, relacionados directamente con su distribución”, detalló la fiscal.

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El Dato: La defensa de Farías buscaba obtener refugio en Argentina con el argumento de que su vida corría peligro. Tenía en principio una audiencia prevista para el 27 de agosto.

La mecánica comenzaba en los puertos. “La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada reconstruyó el esquema de operación de esa organización delictiva, basado en el uso de buques-tanque que arribaban a puertos como Tampico o Ensenada, donde los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos”, explicó Godoy.

Un documento de la Secretaría de Marina (Semar) añade falsificación de papeles, descargas en lugares distintos a los autorizados, cambios de fracción arancelaria y cooptación de autoridades.

Además, las pesquisas también detectaron revisiones simuladas, modificaciones de volúmenes y muestras, así como pedimentos irregulares.

AUTORIDADES argentinas entregaron a Fernando Farías Laguna a la FGR, ayer ı Foto: Especial

“Con la participación de servidores públicos deshonestos, se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo, a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien, de lavar el dinero obtenido ilícitamente”, sostuvo la titular de la FGR.

El expediente reconstruye una ruta que parte de proveedores extranjeros y continúa con una importadora, una agencia naviera, transportistas terrestres, una comercializadora, una distribuidora y sociedades de refacturación. La carpeta muestra 15 órdenes de aprehensión en una primera etapa.

Durante marzo de 2025, operaciones en Ensenada, Guaymas y Tampico derivaron en el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo, un buque tanque, dos predios y armas de fuego. A la causa se sumaron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.

“Los avances en las investigaciones sobre el modus operandi de este esquema criminal, determinó su operación en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México”, indicó Godoy Ramos. La fiscal no precisó cuál es la sexta entidad relacionada con los nuevos objetivos ni cuántas personas integran esa siguiente etapa.

Por separado, el material reporta 37 operaciones irregulares inhibidas en aduanas marítimas entre marzo de 2025 y agosto de 2026. Coatzacoalcos concentró siete casos y Altamira seis.

EXMANDO REGRESA. Atoridades argentinas entregaron ayer a Farías Laguna a una comitiva mexicana.

Personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) acudió a recibirlo, mientras la Marina proporcionó la aeronave y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intervino en el procedimiento.

“Las acciones de localización y expulsión de Fernando N son resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información de la Fiscalía General de la República con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expuso Godoy Ramos.

Esta entrega pudo concretarse después de que México retiró la solicitud formal de extradición abierta ante la justicia argentina. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 tomó nota del desistimiento y archivó las actuaciones.

Con el proceso judicial cerrado, Argentina puso al exmando naval a disposición de la delegación mexicana. La SRE había solicitado su extradición el 21 de mayo, casi un mes después de su detención, ocurrida el 23 de abril a partir de una Ficha Roja de Interpol promovida por México. La FGR atribuyó su entrega a la colaboración de Estados Unidos y Argentina.

El traslado incluyó una escala técnica en Cali, Colombia, donde la aeronave Gulfstream G450 de la Armada de México aterrizó después de las 22:00 horas locales del jueves. Había despegado a las 19:00 horas de Buenos Aires y retomó después la ruta hacia México, donde aterrizó durante la madrugada del viernes.

A su llegada al país, la FEMDO lo puso a disposición del juez de control que libró la orden de captura. Después ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde también permanece recluido su hermano Roberto.

La Marina sostuvo que las personas sujetas a investigación no representan a quienes integran la institución y reiteró que su personal debe conducirse bajo los principios de Honor, Deber, Patriotismo y Lealtad al pueblo de México.

MODUS OPERANDI ı Foto: Especial