Paquete económico incluirá ley para reducir operaciones en efectivo y facilidades para pequeñas empresas

El Gobierno federal enviará al Congreso una ley de economía digital que establecerá tiempos específicos para reducir el uso de efectivo en México, esto como parte de las iniciativas que acompañarán al paquete económico entregado este 8 de septiembre, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum adelantó que la propuesta formará parte de un conjunto más amplio de cambios legislativos que el Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo, aunque dejó para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la explicación sobre sus alcances y mecanismos. “Vamos a enviar la ley de economía digital, con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos”, señaló.

Además de esa iniciativa, el paquete incorporará medidas dirigidas a micro y pequeñas empresas, cuyo contenido será presentado el jueves 10 de septiembre durante la conferencia presidencial. Sheinbaum las describió como facilidades solicitadas por ese sector, pero no precisó si tendrán carácter fiscal, administrativo, crediticio o regulatorio.

“Vamos a presentar facilidades muy importantes para la micro y pequeña empresa que también vienen en el paquete. Son cuestiones muy innovadoras que nos han estado pidiendo”, afirmó esta mañana.

Sobre el contenido general de la propuesta económica, la Presidenta informó que funcionarios de Hacienda acudirán este miércoles 9 de septiembre a la conferencia matutina para explicar los documentos entregados al Congreso. También participarán representantes de Banobras y subsecretarios de ambas dependencias.

Uno de los puntos que quedó pendiente fue la posibilidad de nuevos impuestos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que no tenía conocimiento de gravámenes adicionales, mientras Sheinbaum evitó adelantar si el proyecto contempla cambios de ese tipo y dejó la explicación en manos de Hacienda.

De acuerdo con la mandataria, las iniciativas enviadas al Legislativo no se limitarán al paquete económico. El Ejecutivo incorporará otras modificaciones legales, entre ellas la regulación sobre economía digital, cuyos términos deberán precisar qué operaciones estarán sujetas a la reducción de efectivo y en qué plazos comenzaría la transición.

Con las medidas para pequeños negocios, el Gobierno también anticipó una segunda parte de la presentación económica para el jueves. Hasta ahora no dio a conocer cuántas unidades productivas podrían beneficiarse, qué requisitos deberán cumplir ni si las facilidades tendrán algún impacto presupuestario.

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FGR