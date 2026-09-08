Mañanera de Sheinbaum: 8 de septiembre del 2026

Claudia Sheinbaum este martes en conferencia de prensa.

Los temas de este martes

Este martes 8 de septiembre de 2026, desde Zacatecas, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR