Mañanera de Sheinbaum: 7 de septiembre del 2026

Este lunes 7 de septiembre de 2026, desde Zacatecas, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR