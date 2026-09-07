PAN ofrece “meter el plus”, pero sólo se ve competitivo en 7 de 17 estados

El Partido Acción Nacional (PAN) amplió su mapa de batalla rumbo a las elecciones del próximo año y advirtió que sus adversarios “se van a llevar la sorpresa de su vida” en cuatro estados donde hoy no gobierna. Sin embargo, al momento de sustentar esa ofensiva, Jorge Romero Herrera sólo presentó cifras de una contienda cerrada en Baja California Sur, mientras colocó a otras tres entidades entre sus objetivos electorales sin ofrecer mediciones que respalden esa expectativa.

Durante la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), Romero Herrera sostuvo que el blanquiazul llegará con posibilidades de conservar Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, gobiernos que ya están bajo control panista. Para Guanajuato, donde no se renovará la gubernatura, anticipó crecimiento municipal y legislativo, mientras que en el resto del mapa planteó “amplias posibilidades de triunfo”, sin acompañarlos de porcentajes o tendencias electorales.

El Dato: Romero Herrera señaló que el avance del PAN en las próximas elecciones será una combinación de su trabajo territorial y de las fracturas internas de Morena.

Fuera de sus actuales gobiernos, Baja California Sur fue el único territorio donde el dirigente puso números sobre la mesa. Según estudios internos del PAN, la diferencia en las preferencias electorales se ubica entre dos y tres puntos.

Así, la entidad quedó como el principal respaldo numérico para el optimismo que Romero proyectó a 2027. Acción Nacional ya nombró al diputado federal Pancho Pelayo como uno de sus primeros “coordinadores de la patria, la familia y la libertad”, denominación utilizada por el partido para los perfiles que encabezarán el trabajo político previo a las candidaturas.

Bajo una expectativa mucho más amplia, Romero extendió la advertencia hacia otras cuatro entidades sin ofrecer mediciones durante su intervención: “Se van a llevar la sorpresa de su vida aquellos que se sienten infalibles en Baja California Sur, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Colima”. No obstante, en un comunicado partidista se omitió la mención de Sinaloa, aunque en otra versión del mismo boletín emitido ocho horas después se incluyó a Sonora entre las entidades “con amplias posibilidades de crecimiento y triunfo”.

150 mil personas busca anexar el PAN para defender sus casillas

Con ese escenario, el PAN enfrenta diferencias internas sobre las alianzas. El dirigente reconoció que no existe una postura común y adelantó que cada estado resolverá si compite con otras fuerzas.

Para evitar que una negociación nacional condicione candidaturas entre los territorios, la dirigencia abrió consultas con liderazgos y militancias locales: “Lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros”. Santiago Taboada, Juan Carlos Martínez, Michel González, Armando Tejeda y Adriana Aguilar quedaron entre los responsables de conducir ese diálogo.

Sobre posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, el presidente nacional del blanquiazul descartó que exista hasta ahora una coalición definida: “No hemos salido a anunciar ninguna alianza, porque al día de hoy no está construida ninguna alianza”, señaló, al detallar que la discusión avanzará mientras el partido busca reforzar su propia marca y conservar los gobiernos que mantiene bajo su control.

Mientras se resuelve esa disputa, el PAN prepara tres etapas de anuncios a finales de septiembre, octubre y noviembre para presentar a quienes encabezarán su estrategia territorial. La dirigencia reportó más de 18 mil registros desde marzo mediante el programa “Ahora te toca a ti” y mantiene abierta la incorporación de aspirantes para cargos legislativos.

Los líderes panistas Santiago Taboada, Michel Contreras y Jorge Romero, al presidir ayer la reunión virtual del CEN. ı Foto: Especial

Para Romero, el partido clasificó como prioritarias las candidaturas a 17 gobiernos estatales y más de 120 municipios. Los perfiles que cumplan con los requisitos serán medidos a escala estatal y nacional, mientras la dirigencia colocar a quienes considere con mayores posibilidades.

Tras esa etapa, el CEN prevé aprobar el Reglamento para el Método de Selección de Candidatos antes del 10 de septiembre, fecha que ubicó como inicio del periodo electoral. El documento dará atribuciones entre la dirección nacional y las estructuras estatales para definir las postulaciones. La dirigencia anunció un cambio de fase en su estrategia nacional y dijo que, tras el relanzamiento, la digitalización interna y la reforma de reglas, el Comité Ejecutivo Nacional concentrará ahora sus recursos en fortalecer liderazgos estatales y municipales.

Ese viraje busca trasladar la estructura partidista al territorio antes de las definiciones de candidaturas, justo cuando el PAN intenta convertir sus expectativas de crecimiento en presencia competitiva en los gobiernos que controla. A 240 días de la elección, el PAN pretende alcanzar 150 mil integrantes para defender sus votos, pero reportó sólo 80 mil y 85 mil incorporados hasta ahora, por lo que llamó a funcionarios, legisladores y cuadros a ampliar la red antes de los próximos comicios.

Fox y Alito proponen frente opositor

| Por Elizabeth Hernández |

Veintiséis años después de encabezar la derrota que sacó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos, el expresidente panista Vicente Fox Quesada regresó a la sede nacional del tricolor para reunirse con el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, en un encuentro que reabrió la discusión sobre una alianza opositora rumbo a las elecciones del próximo año.

Al encuentro también acudieron integrantes de Alma de México, organización encabezada por Fox, entre ellos: Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández. Por parte del PRI participaron Manuel Añorve y Rubén Moreira.

Moreno Cárdenas colocó como eje de la conversación la situación política nacional, la defensa de las instituciones, las libertades y los contrapesos: “El encuentro con el expresidente Vicente Fox Quesada y con Alma de México fue un diálogo serio sobre el futuro del país y sobre todo lo que podemos construir cuando ponemos a México por delante”.

Para el dirigente priista, el acercamiento forma parte de la búsqueda de coincidencias entre partidos, organizaciones civiles y ciudadanos frente al proceso electoral del próximo año.

“Estamos dispuestos a dialogar, construir acuerdos y hacer todo lo que nos corresponda para encontrar coincidencias que le sirvan a México”, sostuvo.

Un día después, durante el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes, Vicente Fox llamó a construir una alianza amplia contra Morena rumbo a 2027. Ante más de cinco mil jóvenes, sostuvo que las diferencias entre las fuerzas opositoras deben quedar en segundo plano e incluyó al PRI entre los partidos que, a su juicio, tendrían que sumarse a ese frente.

Ahí, Fox Quesada elevó el tono: “Con eso basta para superar todas las demás divisiones que puede haber, para unirnos en un solo esfuerzo y partirle la madre a Morena en el 2027”. También afirmó que la meta debe impedir que una sola fuerza conserve la mayoría.

El acercamiento ocurre mientras Acción Nacional mantiene abierta la definición de sus alianzas para 2027. Su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, sostuvo este domingo que no existe todavía una coalición pactada y que las decisiones deberán ser consideradas según la situación de cada entidad.

Durante su gira de rendición de cuentas en Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió al encuentro entre Fox y Moreno y lo presentó como una muestra de la cercanía histórica entre PRI y PAN: “Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios”.