Derroche de IA

Con Donald Trump convertido por la Inteligencia Artificial en compañero de cabalgata de George Washington, en una versión musculosa de Hulk Hogan y en comandante de ejércitos de robots, la red social Truth Social, propiedad del magnate, derrocha creatividad, nos dicen. Y es que el mandatario también proclamó en mensajes en su cuenta que “la Luna es nuestra”, apareció al mando de una futurista Fuerza Espacial, moldeó el mapa de Irán con su propio perfil y presentó el estrecho de Ormuz como un “nuevo territorio de Estados Unidos”. Y en medio de ese cúmulo de publicaciones llegó otro proyecto cartográfico pues el republicano tachó el nombre de Nuevo México para convertirlo en “Nueva América”. En su publicación dice: “Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los grandes estados de trampas electorales de todos los tiempos, a Nueva América. Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese potencialmente increíble estado. ¡Vaya, me encanta!”. Qué tal.