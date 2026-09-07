Con EU, cooperación siempre, subordinación nunca, refrenda CSP

LA MANDATARIA, ayer, en Coahuila durante su gira por su Segundo Informe.

Desde Nuevo León, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México buscará una relación de cooperación con Estados Unidos, pero descartó cualquier esquema que implique subordinación, al colocar la soberanía, la independencia y la libertad entre los ejes políticos que, afirmó, son guía a su gobierno.

La mandataria cerró la primera etapa de su gira por el país para rendir cuentas sobre los resultados de sus dos años de gobierno, en la que, aseguró, reunió a cerca de 150 mil personas en 10 entidades.

Al presentar en Monterrey los resultados de su Segundo Informe presidencial, la mandataria aprovechó la cercanía de la entidad con la frontera para fijar postura sobre el vínculo bilateral. “Cooperación siempre, subordinación nunca”, afirmó después de recordar distintos episodios históricos entre ambos países y la relación que mantuvieron Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump durante el primer mandato del republicano.

El Dato: La jefa del ejecutivo visitó, desde el pasado jueves y hasta este domingo, Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Coahuila.

La Presidenta dedicó una parte amplia de su mensaje a reivindicar la historia nacional como fundamento de la Cuarta Transformación y sostuvo que independencia, soberanía, libertad, justicia social y democracia constituyen los cinco principios de su proyecto.

Nuevo León concentró, además, una parte importante del balance social. La jefa del Ejecutivo federal reportó que alrededor de un millón y medio de habitantes de la entidad reciben algún programa de bienestar. La Pensión para Adultos Mayores alcanza a 583 mil personas, mientras 49 mil 415 beneficiarios acceden al apoyo para personas con discapacidad.

Entre los programas dirigidos a jóvenes, informó que seis mil 428 personas participan en Jóvenes Construyendo el Futuro y 140 mil 421 estudiantes de preparatorias públicas cuentan con una beca. En el campo, 11 mil 495 pequeños productores forman parte de Producción para el Bienestar y nueve mil 723 reciben fertilizantes gratuitos.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum, ayer, en su recorrido por Nuevo León. ı Foto: Especial

Para el sector educativo, la Presidenta señaló que 845 planteles obtuvieron recursos de mantenimiento este año y otras 80 preparatorias accedieron a La Escuela es Nuestra. El Gobierno federal, añadió, impulsa cinco nuevos bachilleratos en la entidad ante el crecimiento de la población y la llegada de familias procedentes de otras partes del país.

También destacó que su administración mantiene proyectos de infraestructura ferroviaria para conectar Monterrey con la Ciudad de México y Nuevo Laredo antes de concluir el sexenio.

A ello sumó trabajos de conservación en la red federal de carreteras y un nuevo libramiento en Matehuala.

Junto con esas obras, Sheinbaum Pardo enumeró inversiones en salud que incluyen un nuevo Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Santa Catarina, una Unidad de Medicina Familiar en Juárez, la sustitución de otro complejo médico en Monterrey y la ampliación de la Clínica Hospital Constitución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante el balance de seguridad, la mandataria aseguró que el homicidio doloso disminuyó en Nuevo León entre 2024 y la fecha del informe.

Atribuyó ese resultado al trabajo permanente del Gabinete de Seguridad, aunque en su mensaje no presentó cifras adicionales sobre la reducción.

El rubro de vivienda concentró uno de los mayores datos del informe estatal. El Gobierno federal proyecta 79 mil 800 casas para trabajadores de bajos ingresos y, de acuerdo con la Presidenta, el avance alcanza 14 por ciento.

Además, señaló que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reestructuró 616 mil créditos en Nuevo León dentro del esquema para corregir financiamientos cuyas deudas crecieron pese a los pagos de los acreditados.

Frente a las críticas a los apoyos sociales, la Presidenta defendió la política de transferencias directas y rechazó que desincentive el empleo. “No puede haber prosperidad si no se comparte”, sostuvo al vincular el aumento del salario mínimo con su estrategia económica y asegurar que desde 2018 pasó de dos mil 800 a más de nueve mil 500 pesos mensuales.

La Presidenta cerró el acto con una defensa de la relación entre gobierno y ciudadanía. “No hay divorcio entre pueblo y gobierno nunca”, afirmó ante los asistentes reunidos en Monterrey.

... Y rechaza “recetas” del extranjero; cierra 1.a gira

| Por Elizabeth Hernández |

Coahuila marcó ayer el cierre de la primera fase de la gira nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum para presentar en las 32 entidades los resultados de su Segundo Informe de Gobierno. Tras recorrer 10 estados en una semana, la mandataria llegó a Saltillo, donde cuestionó los modelos adoptados desde el exterior y sostuvo que el rumbo del país corresponde al pueblo, no a gobiernos extranjeros ni a grupos privilegiados.

Desde el plano político, la mandataria vinculó su proyecto con la defensa de la soberanía y marcó distancia de políticas aplicadas durante administraciones anteriores. “Muchos años nos gobernaron con recetas que venían del extranjero, con visiones que venían de fuera. Y ahora no. Nuestro modelo, nuestra visión, parte de nuestra historia”, expresó.

42 millones de mexicanos reciben algún programa social

Sobre el balance social, informó que 884 mil 942 habitantes de Coahuila reciben algún programa de bienestar, con recursos federales por 19 mil 223 millones de pesos. La cobertura incluye a 326 mil 570 adultos mayores, 28 mil personas con discapacidad y seis mil 700 jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para estudiantes de preparatoria, el Gobierno reportó 86 mil 82 becas Benito Juárez. En el campo, 10 mil 569 productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar y ocho mil 565 acceden a fertilizantes gratuitos, mientras 89 mil familias cuentan con leche a bajo costo.

Entre los proyectos de infraestructura, confirmó el avance del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. La mandataria anunció que este mismo año se licitará la línea entre Querétaro y Saltillo, como parte del corredor ferroviario hacia la frontera norte.

En la región lagunera, la administración continuará con la tecnificación de distritos de riego y ampliará las redes troncales vinculadas con Agua Saludable para La Laguna. También contemplan un centro integral ganadero.

Sheinbaum Pardo enumeró el nuevo Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, unidades de medicina familiar en Santa Bárbara y El Cortijo, la sustitución del hospital rural de Matamoros y la ampliación del centro ubicado en San Buenaventura.

En vivienda, fijó una meta de 78 mil 590 unidades para familias de bajos ingresos mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Vivienda. También reportó 75 mil créditos reestructurados en Coahuila.