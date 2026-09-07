México plantea a China ampliar cooperación en ciencia, salud y educación

Los cancilleres de México y China en imagen de este lunes.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, propuso en Beijing establecer una ruta de trabajo con China para los próximos años y ampliar la cooperación en salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural, durante una reunión consu homologo, Wang Yi.

Durante el encuentro, el canciller mexicano planteó reactivar la continuidad del Mecanismo de Consultas Políticas entre ambas dependencias como vía para definir proyectos específicos. La conversación formó parte de la visita oficial de Velasco a China y también abordó los intercambios académicos, culturales y la coordinación de ambos gobiernos en espacios multilaterales.

Además, el funcionario ratificó la posición mexicana sobre el principio de una sola China y recordó el respaldo que México dio en 1971 a la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Hemos defendido estos valores históricamente, los cuales encuentran eco en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica promovidos por China”, afirmó.

Sobre la relación política, Roberto Velasco Álvarez sostuvo que México busca mantener vínculos con todas las naciones bajo principios de soberanía, igualdad entre los Estados y no intervención. También señaló que el país pretende sostener con Beijing una relación constructiva y encontrar nuevas áreas de colaboración frente a desafíos comunes.

Como parte de la agenda, ambas delegaciones revisaron los programas de becas e intercambio académico, además de la cooperación en salud. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) identificó estos rubros entre los pilares históricos del vínculo bilateral y los colocó entre los sectores con posibilidades de expansión.

México y China también mantienen interlocución dentro del Grupo de los Veinte (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Velasco reconoció el papel de Beijing como anfitrión de la Cumbre de Líderes de APEC, prevista para noviembre próximo en Shenzhen.

Por el frente cultural, el secretario destacó la exposición “On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas”, instalada en el Museo de Shanghái. La muestra reúne cerca de tres mil piezas arqueológicas y artísticas procedentes de México y acumula más de 200 mil visitantes desde su apertura, el pasado 8 de julio.

En la reunión también participaron el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri; Efraín Guadarrama Pérez, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Sergio Kwiatek, encargado de Asuntos Políticos de la representación mexicana. Por China asistieron Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores; Zhang Run, director general para América Latina y el Caribe, y Sun Yi, director general adjunto para la región.

Este lunes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para identificar nuevas oportunidades de colaboración y conversar sobre el desarrollo de soluciones conjuntas frente a desafíos… pic.twitter.com/ITVaeOMD4p — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 7, 2026

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