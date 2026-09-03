México privilegiará el derecho sobre el uso de la fuerza en política exterior: Velasco

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo que México mantendrá una política exterior basada en el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el rechazo al uso de la fuerza, durante la inauguración de la 14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales, que reúne a 50 expositores en el Instituto Matías Romero (IMR).

La edición de este año tiene como eje la discusión sobre el papel de la diplomacia ante la fuerza en un escenario internacional convulso. Casas editoriales, universidades, centros de pensamiento, dependencias públicas y representaciones acreditadas en el país participan en el encuentro, que también contempla la presentación de 11 publicaciones y dos mesas de diálogo.

El canciller mexicano sostuvo que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ejerce una política de principios y resultados que, señaló, tiene antecedentes históricos. Mencionó la decisión del gobierno de Lázaro Cárdenas de recibir a republicanos españoles en 1939 y la respuesta jurídica del país tras la irrupción en la Embajada mexicana en Quito en 2024.

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“Un país que responde igual ante casos semejantes se vuelve previsible, y la previsibilidad es capital diplomático”, afirmó el canciller. Añadió que, cuando la desconfianza desplaza al diálogo, los canales de comunicación adquieren mayor relevancia porque permiten reducir errores de cálculo capaces de escalar conflictos y proteger a la población civil.

Inauguré esta tarde desde el @imatiasromero la 14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales, dedicada este año a reflexionar sobre la diplomacia en un mundo convulso.



En momentos geopolíticos retadores la diplomacia se vuelve aún más necesaria. Así lo demuestra la larga… pic.twitter.com/TjffViXgoq — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) September 3, 2026

México, expuso, sostiene su actuación internacional en la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o empleo de la fuerza, la igualdad soberana de los Estados y el respeto a las normas internacionales.

Dentro de las prioridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Velasco colocó el fortalecimiento del Instituto Matías Romero, dirigido por el embajador Juan José Bremer, con el propósito de consolidarlo como centro de pensamiento de la Cancillería y espacio de análisis para la toma de decisiones. También planteó ampliar la discusión pública sobre la actuación mexicana en el exterior.

Como parte del programa, la feria tendrá dos mesas de diálogo. Una abordará las relaciones de México con Europa y otra estará dedicada a diplomacia, soberanía y seguridad nacional.

El secretario destacó además la importancia del vínculo entre el servicio público y la academia para analizar transformaciones del sistema internacional, anticipar riesgos y formular alternativas para la acción del Estado.

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MSL