Sheinbaum fija límite ante aranceles y sostiene que la soberanía ‘no se negocia’

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá el diálogo ante amenazas de aranceles u otros diferendos, pero advirtió que la soberanía nacional no formará parte de ninguna negociación.

Durante la presentación de resultados de su segundo informe presidencial en Durango, la mandataria llamó a mantener la unidad cuando se trate de defender al país. “El pueblo sigue luchando por independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia”, afirmó.

Ante los asistentes, Sheinbaum vinculó esa posición con distintos episodios de la historia nacional, desde la Independencia hasta las intervenciones extranjeras de los siglos XIX y XX. Recordó las invasiones de Estados Unidos y Francia, la defensa de Veracruz y la resistencia encabezada por Benito Juárez. “Mientras sea presidenta, que quede muy claro, la soberanía no se negocia”, sostuvo.

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Como parte de ese recorrido, la jefa del Ejecutivo citó a Miguel Hidalgo y José María Morelos para colocar la justicia social junto con la independencia como principios de las luchas nacionales.

También destacó que Guadalupe Victoria, originario de Durango, encabezó la primera Presidencia del país. “México no quiere monarcas, quiere un país democrático, justo, libre, independiente y soberano”, expresó.

La mandataria recordó que el informe constitucional corresponde al 1 de septiembre, pero señaló que decidió presentar los resultados de su administración en las 32 entidades del país.

“Se nos pasa la mano porque informamos todos los días de lunes a viernes en la mañanera del pueblo”, comentó.

🇲🇽 Sheinbaum: “Nunca negociaremos la soberanía de México”



Desde Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional ante las amenazas de imposición de aranceles.



La mandataria aseguró que su gobierno apuesta por el diálogo y… pic.twitter.com/6idHoNO97H — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2026

En el balance estatal, Sheinbaum reportó alrededor de 670 mil beneficiarios de programas de bienestar y una inversión de 16 mil millones de pesos para Durango.

Entre ellos figuran 201 mil 719 adultos mayores de 65 años con pensión, 83 mil 794 estudiantes de secundaria pública incorporados a la beca Rita Cetina y 66 mil 983 jóvenes de preparatoria con el apoyo Benito Juárez. Otras 52 mil 570 mujeres de entre 60 y 64 años forman parte del esquema Mujeres Bienestar.

Por parte de los apoyos al campo, 46 mil 511 productores obtienen fertilizantes gratuitos, 42 mil pequeños agricultores están inscritos en Producción para el Bienestar y 21 mil 150 campesinos forman parte de Sembrando Vida.

El reporte incluyó a dos mil 701 personas dentro de Precios de Garantía y 141 mil familias con acceso a Leche para el Bienestar.

Sheinbaum agregó que 14 mil 833 jóvenes reciben un salario mínimo para acceder a su primer empleo mediante Jovenes Construyendo el Futuro, mientras cinco mil 768 universitarios cuentan con beca.

Para alumnos de primaria, el Gobierno federal entregó este año apoyos para útiles y uniformes a 120 mil 788 menores en la entidad. Además, 888 escuelas de ese nivel y 115 preparatorias recibieron recursos de La Escuela es Nuestra.

Además de los programas sociales, la Presidenta enumeró obras federales como la carretera San Ignacio-Tayoltita, 11 caminos artesanales que suman 58 kilómetros, la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, Agua Saludable para La Laguna y la presa El Tunal II.

Con respecto a vivienda, informó que el plan para Durango contempla 32 mil 600 casas destinadas a personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y registra cerca de 25 por ciento de avance.

A la par, 82 mil familias obtuvieron una reestructuración de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mientras 15 mil predios entraron al proceso de regularización.

Junto con esas acciones, el Gobierno de México destina 500 millones de pesos para ampliar el servicio eléctrico en la sierra y beneficiar a 22 mil habitantes. El proyecto alcanza el 75 por ciento de avance. La lista también incluyó dos ampliaciones de preparatorias, una reconversión de plantel, un centro integral de producción de carne, una planta cribadora de frijol ya concluida y presupuesto directo para 21 comunidades indígenas.

“Los jóvenes tienen que estar en la escuela”, sostuvo Sheinbaum.

El gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal ofreció respaldo a Sheinbaum y aseguró que su administración busca complementar las políticas federales. Como ejemplo mencionó las becas que entrega la Federación y los uniformes y útiles gratuitos otorgados por el estado a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

“México es más grande que cualquier color. Durango es más grande que cualquier partido”, señaló.

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MSL