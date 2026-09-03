UNAM activa apoyo a estudiantes afectados por brote de salmonela en Hospital General

En la fotografía, aspectos de la Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM.

La Facultad de Medicina informó que autoridades de Posgrado acudieron al nosocomio para investigar el caso y dar seguimiento a los alumnos afectados; el brote suma 135 médicos enfermos y 41 hospitalizados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó acciones de seguimiento y apoyo para sus estudiantes y residentes de la Facultad de Medicina afectados por el brote de gastroenteritis infecciosa aguda registrado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

La Facultad de Medicina informó que, tras conocer la presencia del brote entre residentes y estudiantes de cursos de posgrado de alta especialidad que realizan actividades en ese hospital, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al nosocomio para investigar lo ocurrido, dar seguimiento a los casos y brindar apoyo al estudiantado afectado.

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“Desde el momento en que se tuvo esa información, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido, dar seguimiento y brindar apoyo al estudiantado afectado”, señaló la institución.

La UNAM indicó que permanecerá atenta a la evolución del estado de salud de sus estudiantes y a sus necesidades, además de mantener coordinación con las autoridades hospitalarias para proporcionarles el acompañamiento requerido.

El brote, identificado el pasado 31 de agosto, ha afectado hasta el momento a 135 médicos residentes y de alta especialidad, de acuerdo con el Hospital General de México. Los pacientes presentaron principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Del total de personas afectadas, 41 permanecen hospitalizadas para vigilancia y tratamiento médico. El hospital reportó que todas se encuentran estables y bajo atención.

Como parte de las investigaciones, los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. En dos pacientes también se identificó coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Aunque el brote se presentó en instalaciones del Hospital General de México, la situación involucra directamente a estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM que realizan ahí cursos de posgrado y alta especialidad.

Por ello, la Universidad señaló que sus autoridades académicas se mantienen pendientes de la evolución de los jóvenes y de las necesidades que pudieran surgir durante su recuperación.

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MSL