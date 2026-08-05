Chipotle Mexican Grill retira jalapeños por brote de salmonela

La cadena de restaurantes Chipotle Mexican Grill confirmó un posible brote de salmonela y retira un lote de jalapeños en varias de sus sucursales, asegura que estos ya no se encuentran en los restaurantes.

Este 5 de agosto Chipotle Mexican Grill emitió un comunicado sobre la seguridad alimentaria en sus restaurantes, y aseguró que la salud y seguridad de sus clientes y empleados es su “máxima prioridad”.

En el comunicado la cadena de restaurantes estadounidense precisó que, al enterarse de un posible brote de salmonela en la cadena de suministros que podía afectar a sus restaurantes, retiraron los jalapeños que fueron identificados como posible fuente del contagio.

“Identificamos jalapeños de un productor específico en Sinaloa, México, distribuidos por Coast Citrus Distributors, como un ingrediente común de un mismo lote” se lee en el comunicado de Chipotle.

Precisaron que dicho producto fue sustituido por uno nuevo en todos los restaurantes en los que fue distribuido, y que los jalapeños nuevos provienen de otros productores y no de Coast Citrus Distributors.

Aseguraron que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), declarararon que no existe un riesgo actual en sus restaurantes.

Comunicado de Chipotle ı Foto: Captura de pantalla

FDA advierte investigación de salmonela

La FDA emitió una advertencia para que las personas no consuman, sirvan o vendan jalapeños frescos procedentes de Sinaloa, y distribuidos por Coast Citrus Distributors a mayoristas y restaurantes en Estados Unidos.

Informaron que actualmente están investigando un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Javiana que está vinculado a chiles jalapeños procedentes del distrbuidor Coast Citrus Distributors.

La FDA precisó que hasta el corte de este 5 de agosto se tiene un total de 345 casos de personas infectadas en 27 estados, de los cuales 36 personas han requerido ser hospitalizadas, y ninguna ha perdido la vida.

Salmonella Outbreak: 98 people sick in 17 states, most illnesses are in Texas, 26 hospitalized. Midwest Poultry Services, L.P. recalls brown cage free shell eggs and white shell eggs. Check your home for recalled eggs.https://t.co/OQ70FgkgTE pic.twitter.com/bNOUkT7v0H — CDC (@CDCgov) July 30, 2026

Como parte de la investigación de la FDA, se rastreó los lugares en los que las personas ingirieron alimentos durante un periodo determinado, por lo que “se identificó a un productor común en Sinaloa, México, que abastece a Coast Citrus Distributors, como la fuente probable de este brote”.

Tanto Chipotle como Qdoba Mexican Grill fueron los restaurantes que recibieron los jalapeños identificados como posible fuente del brote, por lo que ambas retiraron los productos entre el 20 y el 28 de julio de sus establecimientos.

Mapa de recuento de casos proporcionado por los CDC ı Foto: Captura de pantalla

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