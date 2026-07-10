Chile en Nogada, motor de desarrollo turístico y económico, destaca Gobierno de Puebla

Los gobiernos federal y estatal trabajan en conjunto para impulsar la derrama económica que genere riqueza comunitaria en todo el territorio.

Al inaugurar la temporada “Chile en Nogada, Tradición Viva”, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, informó que para este año se estima la comercialización de 4.5 millones de platillos, con una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos, resultado que fortalecerá a productores, cocineras tradicionales, restaurantes, hoteles y comunidades de distintas regiones de Puebla, al consolidar una de las temporadas gastronómicas más importantes del país.

Destacó que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier, el impulso al Chile en Nogada abarca toda su cadena de valor, desde la producción de frutas, nuez de Castilla y chile poblano hasta su preparación y promoción turística. En este contexto, resaltó que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Puebla firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que los restaurantes afiliados adquieran los ingredientes directamente de productores de la región Izta-Popo.

Explicó que la cadena productiva de este platillo involucra a más de 220 unidades de producción familiar, más de 70 cocinas tradicionales distribuidas en 11 municipios y más de 2 mil establecimientos donde visitantes y turistas podrán disfrutar del auténtico Chile en Nogada durante la temporada.

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Carla López-Malo subrayó que esta tradición representa mucho más que una oferta gastronómica, ya que beneficia a comunidades enteras que durante todo el año cultivan y preparan los ingredientes que distinguen este platillo. Además, invitó a las y los visitantes a recorrer la región Izta-Popo, especialmente Calpan y San Nicolás de los Ranchos, donde podrán conocer huertos, participar en experiencias de turismo comunitario y visitar cocinas tradicionales que preservan el legado culinario poblano.

Por su parte, el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y presidente del Consejo Mexicano de Turismo Social (CMTS), Miguel Aguíñiga Rodríguez, reconoció que el Chile en Nogada representa un ejemplo de cómo el turismo impulsa el bienestar de las comunidades al fortalecer las cadenas productivas y generar oportunidades para miles de familias.

El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, afirmó que hablar del Chile en Nogada es hablar de historia, identidad, tradición y del esfuerzo de miles de personas que participan en su elaboración. Señaló que Puebla es la cuna de este platillo y que cada temporada fortalece el turismo, genera empleos y posiciona al estado como un referente gastronómico de México y del mundo. Añadió que CANIRAC representa a más de 750 mil unidades de negocio en el país y que el sector restaurantero aporta el 3.89 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; además, seis de cada diez nuevos establecimientos son encabezados por mujeres.

En tanto, el presidente de CANIRAC Puebla, Juan José Sánchez Martínez, calificó esta temporada como la más esperada del año y destacó que el Chile en Nogada simboliza la identidad poblana y el trabajo conjunto de productores, cocineras tradicionales, chefs y proveedores. Reiteró que la promoción de esta temporada permitirá fortalecer la economía local, incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales y preservar las raíces, la historia y la hospitalidad que distinguen a Puebla.

Durante la presentación también participaron cocineras tradicionales que mantienen viva esta herencia culinaria. Esperanza García, de Calpan, compartió que la elaboración del Chile en Nogada reúne a toda su familia para preparar el platillo con ingredientes de la región Izta-Popo, como manzana panochera, nuez de Castilla, pera, durazno y granada. Maricruz Morales Ochoa, de San Nicolás de los Ranchos, relató que desde hace 35 años elabora este platillo y desde hace 25 participa en la feria de su municipio, donde la temporada representa una importante fuente de ingresos para decenas de familias. Asimismo, Ofelia Guzmán Mora, de Tehuacán, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para promover la gastronomía regional mediante el reconocimiento de experiencias de turismo comunitario.

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FGR