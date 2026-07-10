El gobierno de Colima oculta gastos por transmitir el Mundial en plazas

EN EL MONUMENTO al Rey Colimán, cientos de personas celebran el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, el 19 de junio pasado en la capital colimense.

El gobierno de Colima, que encabeza la morenista Indira Vizcaíno, decidió ocultar la información sobre el gasto por la transmisión de partidos del Mundial de futbol en el denominado Fut Fest, el cual se realizó en los municipios de Comala e Ixtlahuacán e incluyó pantallas gigantes, gastronomía y música en vivo.

En respuesta a una solicitud de transparencia formulada por La Razón y dirigida a la Subsecretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, se informó que los gastos fueron ejercidos a través del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima.

El Dato: EN MÉXICO, Televisa transmite los 104 partidos a través de su plataforma ViX, mientras que 32 partidos se emiten en televisión abierta compartidos con TV Azteca.

Sin embargo, al hacer la solicitud de información sobre los gastos de dicho evento al fideicomiso, este medio no obtuvo respuesta, aun cuando el pasado 7 de julio fue la fecha límite para atender la petición.

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En otro trámite similar, ahora dirigido a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, se indicó que, de acuerdo con los artículos 123 y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, la Secretaría de Desarrollo Económico es la autoridad competente para informar sobre el gasto ejercido en el Colima Fut Fest, ya que tiene dentro de sus atribuciones el fomentar y apoyar la realización de festivales, certámenes, espectáculos, competencias, torneos y eventos sociales, culturales y deportivos.

265 mil pesos gasta diariamente la oficina de la mandataria estatal

De la misma manera, confirmó que el Fideicomiso para la Promoción Turística es el sujeto obligado para atender el requerimiento de datos, toda vez que tiene a su cargo el determinar los mecanismos necesarios para la promoción, difusión y publicidad de los recursos atractivos, servicios y lugares del estado.

POR LAS NUBES. De acuerdo con información compartida por otros estados sobre el pago de los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de futbol, el costo rondaba entre seis y 40 millones de pesos, lo cual impidió a algunos de ellos adquirirlos debido al alto precio.

Es el caso de Tlaxcala, sus autoridades estatales decidieron no instalar la infraestructura para proyectar los juegos, ya que, según los reportes que tenían, únicamente los derechos de transmisión tendrían un costo cercano a 40 millones de pesos, sin contar la instalación de pantallas gigantes, mobiliario, carpas y logística. Ante ello, se decidió priorizar la inversión en obras públicas.

El Tip: PROYECTAR los partidos en un establecimiento comercial como bares, restaurantes y hoteles, para atraer clientes, requirió licencias y permisos especiales.

El director de Comunicación Social de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, detalló que el principal problema no era la instalación de pantallas o la logística de los eventos, sino el pago de los derechos necesarios para transmitir legalmente los partidos, lo que calificó como un “abuso”.

Agregó que la transmisión de partidos habría significado sacrificar recursos que pueden generar beneficios permanentes para la población en materia de infraestructura, economía y educación.

“Si una pantalla cuesta lo mismo que una escuela, creo que la prioridad es la escuela”, expresó.

Otro de los casos fue el de la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, quien reveló ante medios de comunicación que los concesionarios de los derechos de transmisión solicitaron alrededor de dos millones de pesos para habilitar un espacio para la proyección pública de este evento; tras ello, resaltó que dicho recurso podría servir para mejorar la infraestructura del municipio.

29 millones de pesos, multa por emitir la señal sin autorización

“Los que tienen la concesión, la verdad nos cobran muy caro; nos cobran dos millones de pesos por un solo punto para transmitir; mil personas. Entonces, dijimos: ‘pues no”, comentó.

“ASÍ SE PORTA LA FIFA”. Aunque algunos funcionarios se negaron a pagar los derechos de transmisión, otros, como la gobernadora de Campeche Layda Sansores, se arrepintió y decidió proyectar los partidos.

Aunque en un principio la mandataria había mencionado que solamente los partidos que fueran gratuitos se transmitirían en una pantalla gigante debido a los altos costos, posteriormente terminó reconociendo que pagó cerca de cuatro millones de pesos.

“Se suspende el trabajo. Los invitamos a la Concha Acústica, estamos poniendo una enorme pantalla. Ahí vamos a pasar todos los juegos gratis del Mundial; los que no, los vas a poder ver en tu casa porque así se porta la FIFA y la televisión”, manifestó Sansores San Román.

La gobernadora aseguró que le dieron “trato especial” y los derechos de transmisión del Fan Fest permitirían ver 50 juegos del Mundial 2026.

Al ser cuestionada sobre el gasto a pesar de la deficiencias que tienen algunas oficinas de su administración, la mandataria aseguró que no se pagó “ni un solo peso por el montaje y la logística”.

OFICIO de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el que dice no tener los datos. ı Foto: Especial