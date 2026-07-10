Imputan a edil por fingir su secuestro

LOS MUNÍCIPES de Tenancingo y de Metepec, en imágenes de archivo.

LA FISCALÍA del Estado de México formuló imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, la morenista Nancy Nápoles Pacheco, por la presunta simulación de su propio secuestro.

En audiencia privada y en medio de manifestaciones de ciudadanos que exigen la renuncia de la alcaldesa, la fiscalía acusó a Nápoles Pacheco de participar en el montaje ocurrido el pasado 31 de mayo.

De acuerdo con el contenido de la investigación, la falsa privación ilegal de la libertad habría sido fraguada para exigir un supuesto rescate de 40 millones de pesos, que saldrían del ayuntamiento y serían utilizados para justificar un faltante en las arcas municipales.

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Con anterioridad, la funcionaria ha rechazado los señalamientos en su contra, al señalar que se trata de una maniobra política para desacreditarla.

Ayer también, el alcalde de Metepec, Fernando Flores, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, luego de entrar a la fuerza a un club deportivo acompañado por escoltas que portaban armas, y que protagonizaran una pelea con personas que se encontraban en el lugar.

El juez dictó la medida cautelar, como parte de la cual el presidente municipal panista no podrá acercarse al club deportivo La Asunción y deberá acudir a firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes, aunque podrá seguir al frente del ayuntamiento mientras se desarrolla el proceso judicial.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la presentación de pruebas.

El munícipe justificó su entrada al club, del cual es socio, con el argumento de que acudió el pasado 4 de junio a un llamado de auxilio por un conflicto familiar o de particulares.