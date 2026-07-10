Destacan a Tamaulipas en prevención de lluvias

El Gobierno de México dejó claro que existe plena coordinación con la administración estatal de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para llevar a cabo acciones preventivas y preparativos para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, a fin de garantizar la integridad de la población.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que Tamaulipas ha instalado formalmente el Puesto de Comando Interinstitucional, mecanismo permanente para coordinar la prevención, el monitoreo y la respuesta institucional ante fenómenos hidrometeorológicos.

“En Tamaulipas estuvimos la semana pasada, ya instalamos formalmente el puesto de comando; fue encabezado por el gobernador, por el doctor Américo Villarreal; estuvo todo su gabinete, asimismo los presidentes y presidentas municipales”, expresó en conferencia.

Velázquez explicó que durante la sesión se realizó un análisis integral de riesgos y se acordaron acciones específicas para vigilar, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el comportamiento de presas, ríos y arroyos que atraviesan el estado, además de identificar las zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos de laderas y afectaciones derivadas de ciclones tropicales.

El pasado 2 de julio, durante la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional en la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, Velázquez Alzúa reconoció el trabajo preventivo impulsado por el mandatario estatal y aseguró que la prevención forma parte de la estrategia permanente de su administración.

“El estado de Tamaulipas ha sido muy responsable, han sido puntuales, no han dado paso a la inercia o al ‘ya veremos’ o ‘hasta que suceda’. La prevención es parte del proyecto del doctor Américo Villarreal, de eso hemos sido testigos”, afirmó.

El gobernador reiteró entonces que Tamaulipas mantiene una coordinación permanente con el Gobierno de México y con los municipios para responder de manera oportuna a cualquier contingencia: “Estamos preparados y dispuestos a la coordinación, y desde hoy es un honor atestiguar que ha quedado instalado este Puesto de Comando, por donde habrá de fluir la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”.