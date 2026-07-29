Alerta por huevos con salmonella, ¿cómo saber si un huevo tiene salmonelosis y qué pasa si se consumen?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) emitió una alerta por un brote de salmonella en 17 estados, por lo que se retiraron del mercado tanto huevos marrones como blancos.

La FDA informó que los síntomas de las personas comenzaron desde el 21 de noviembre del 2015 y el 30 de junio del 2026, por lo que hasta el momento se han detectado al menos 98 personas infectadas.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, 26 de las personas que presentaron síntomas de salmonella fueron hospitalizadas, y hasta el momento no se han notificado muertes por esta infección.

La FDA confirmó la distribución de los huevos retirados del mercado en los estados que se muestran en el mapa, pero no descartan su distribución en más estados ı Foto: FDA

Los huevos retirados del mercado; que fueron distribuidos entre el 6 de junio y el 3 de julio, son los de la empresa Midwest Poultry Services, LP, repartidos bajo las siguientes marcas:

Country Morning

Cal-Maine Sunups

Brookshire’s

Simple Truth

Kroger

Precisaron que los huevos tienen un código impreso en el lateral izquiero o derecho del embase de los códigos P-1950 o 0840962, una fecha juliana entre 157 y 184, y una fecha de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026.

Midwest Poultry Services, L.P. is recalling certain shell eggs due to potential Salmonella contamination. The recalled eggs were produced in Texas between June 6–July 3, 2026, with sell by/best by dates of July 20–Aug. 17. Check for carton codes P-1950 or 0840962 with Julian… pic.twitter.com/0oun3GAjwd — U.S. FDA (@US_FDA) July 24, 2026

¿Cómo saber si un huevo tiene salmonelosis y qué pasa si se consumen?

La salmonella en humanos se propaga principalmente por medio del consumo de huevos contaminados, pues cuando las gallinas tienen esta bacteria en los ovarios u oviductos pueden infectar la parte comestible de los huevos que se encuentran en desarrollo.

Debido a que no es posible identificar huevos infectados con salmonella a simple vista, o al momento de ingerirlos, se recomieda tomar las siguientes medidas de prevención:

Adquirir huevos en tiendas y proveedores que los tengan refrigerados

Desechar los huevos rotos

Cocinar muy bien los huevos

Lavarse las manos y objetos que entren en contacto con los huevos crudos

No consumir masa cruda o mezclas preparadas con huevo crudo

Refrigerar los huevos

Consumir los huevos en un plazo máximo de 3 semanas

Refrigerar las sobras de huevo y no consumirlas después de 4 días

Colorado is experiencing an increase in Salmonella cases. Monitor for symptoms — those can include diarrhea, fever, stomach cramps, nausea, and vomiting. If you have these symptoms, please contact your healthcare provider. Learn more at https://t.co/j9M1uyZThE pic.twitter.com/DWe49Rd6DO — Colorado Department of Public Health & Environment (@CDPHE) July 28, 2026

Cuando una persona consume huevos infectados con salmonella puede no presentar síntomas, mientras que otras tienen síntomas entre 8 y 72 horas después de consumirlos, de acuerdo con Mayo Clinic.

Los síntomas que se pueden presentar por infección con salmonella son los siguientes:

Diarrea

Cólicos estomacales

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

Las personas pueden desarrollar complicaciones médicas en caso de que la infección se propague fuera de los intestinos; además, esta también puede propagarse por medio del consumo de carne, carne de aves, huevos o productos con huevo crudo o poco cocidos, y leche no pasteurizada.

Symptoms of Listeria illness include fever, headaches, flu-like symptoms, diarrhea, vomiting, seizure and more. Symptoms can also be more severe for a pregnant person and their child. Learn more: https://t.co/9HLCHsiI8o #HealthierNJ pic.twitter.com/7fBPhGiJog — NJDOH (@NJDeptofHealth) July 25, 2026

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