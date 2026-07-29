Rusia acusa a fundador de Telegram de facilitar terrorismo; emite ‘orden de arresto internacional’

Rusia ha emitido una “orden de arresto internacional” contra el cofundador de Telegram, Pavel Durov, acusado, de presuntamente facilitar actividades terroristas a través de la aplicación de mensajería.

Al cita un comunicado del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), la agencia de noticias estatal TASS informó que la agencia ha iniciado un procedimiento para incluirlo en una lista de personas buscadas internacionalmente.

Durov fue detenido el 24 de agosto de 2024 luego de aterrizar en su jet privado en un aeropuerto de Le Bourget, en Francia, donde tenía una orden de arresto por, entre otros cargos, negarse a cooperar para eliminar contenido ilegal en Telegram, fundada en 2013.

Pavel Durov fue detenido el 24 de agosto de 2024 en Francia. ı Foto: larazondemexico

Aunque la investigación continúa en Francia, Durov fue puesto en libertad el 28 de agosto de 2024 tras pagar una fianza de 5 millones de euros, aunque se le prohibió salir del territorio francés. Sin embargo, en marzo de 2025 las autoridades modificaron sus medidas cautelares y le permitieron regresar a su residencia en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Telegram, utilizado por Ucrania para reclutar a rusos

Según las autoridades rusas, la administración de Telegram se ha negado a bloquear canales, chats y bots utilizados por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano) y organizaciones extremistas o terroristas para orquestar sabotajes, ataques, asesinatos y fraudes en Rusia

Según el FSB, los servicios de inteligencia ucranianos utilizaron un chatbot de citas de Telegram para reclutar a ciudadanos rusos, principalmente menores de edad, e incitarlos a cometer actividades terroristas en Rusia.

El sitio web de la aplicación de mensajería Telegram en una pantalla de una computadora. ı Foto: larazondemexico

Abogado descarta extradición de Durov

Durov, quien posee las nacionalidades francesa, rusa y emiratí, no podría ser extraditado a Rusia, de acuerdo con su abogado, Kaloy Akhilgov. En declaraciones a la agencia TASS, explicó la legislación francesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos, aunque aclaró que las autoridades de ese país podrían iniciar un proceso penal si los delitos que se le imputan en Rusia también son punibles en Francia.

Rusia ha restringido el acceso a Telegram, pese a que solo en ese país cuenta con unos 90 millones de usuarios e incluso es utilizada por el gobierno de Vladimir Putin. Además, es una de las principales plataformas digitales después de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok y WeChat.

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cehr