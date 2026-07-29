Virgen de la Medjugorje: ¿Dónde se encuentra el santuario Mariano que fue profanado? VIDEO

Santuario Mariano que fue profanado de la Virgen de la Medjugorje

Durante las primeras horas del 28 de julio se registró un incendio provocado dentro del altar de la Virgen de la Medjugorje o Virgen de La Paz; además, la escultura fue bandalizada.

Alrededor de las 04:48 horas un sujeto inició un incendio dentro del recinto Mariano, y este hecho fue captado por las cámaras de vigialncia del santuario dedicado a la Virgen de la Medjugorje.

Por medio de redes sociales informaron que el hecho fue un “acto de vandalismo y profanación”, por lo que se invitó a la comunidad a unirse en oración; además, algunos voluntarios acudieron a hacer labores de limpieza.

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Vtican News informó que en un inicio no había sido identificada la persona que roció con líquido inflamable el altar exterior de la parroquia de Santiago y le prendió fuego; además del incendio, también “dañó una estatua de la Virgen María y escribió grafitis ofensivos”.

Pese a los daños registrados, el santuario permaneció abierto a los fieles, y los habitantes de la zona acudieron a restaurar la imagen de la Virgen que resultó dañada durante este acto.

Han profanado los dos lugares más sagrados en Medjugorje, quemado el Altar exterior de la parroquia y vandalizado la imagen de la Virgen en el Monte de las Apariciones.



No hay mayor prueba de que la Virgen lleva muchas almas a Jesús, al Cielo, que el hecho de que el maligno se… pic.twitter.com/yyDjNQFmD8 — Irene González (@irene_freedom) July 28, 2026

Posteriormente se dio a conocer que alrededor de las 20:00 horas los agentes de la comisaría de la policía de Čitluk efectuó la detención de un ciudadano polaco de 31 años de edad por presuntamente ser el autor material de los daños al edificio religioso.

Debido a esto, es señalado por presuntamente incitar al odio nacional, racial y religioso, así como de dañar o demoler edificios religiosos, y causar peligro general, por lo que fue remitido a la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina.

Presunto responsable de los daños materiales en el santuario de la Virgen de la Medjugorje ı Foto: Redes Sociales

¿Dónde se encuentra el santuario de la Virgen de la Medjugorje?

El santuario de la Virgen de la Medjugorje se encuentra ubicado en Medjugorje, un pueblo al sur de Bosnia y Herzegovina en donde los peregrinos católicos acuden desde la primera aparición de la Virgen María en 1981 ocurrida en la Colina de las Apariciones.

Para acudir al lugar se puede llegar al aeropuerto Mostar y posteriormente tomar un autobús o alquilar un auto, tomar un ferry para llegar a los puertos de Split o Dubrovnik de Croacia.

En su horario de verano del 1 de junio hasta el 31 de agosto se inicial oraciones a las 18:00 horas, mientras que en invierno que inicia desde el 1 de septiembre hasta el 30 de abril las actividades vespertinas están programadas a las 17:00 horas.

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