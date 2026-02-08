¡Guiño latino! Billie Joe Armstrong usa medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl 2026 | FOTOS

Billie Joe Armstrong en su performance en el Super Bowl 2026

El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, apareció en el arranque del Super Bowl 2026 pues su banda ofreció un número musical al inicio del evento deportivo.

Green Day interpretó algunos de sus temas más famosos en un mix de sus éxitos: "Holiday", “Boulevard of borken dreams” y “American Idiot”.

Se esperaba que la agrupación de punk, durante su presentación, hiciera alguna protesta o diera algún mensaje en contra de la política migratoria de Estados Unidos, tal y cómo lo hizo en un evento previo al Super Bowl 2026.

Sin embargo, no sucedió así, pero Billie Joe Armstrong portó un elemento como un guiño a la cultura latina.

Cantante de Green Day usa medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl 2026

Durante su presentación en el Super Bowl 2026, Billie Joe Armstrong usó una medalla de la Virgen de Guadalupe en el cuello, se trata de una pieza hecha de plata.

La medalla inmediatamente captó la atención de los usuarios de Internet, quienes esperaban un discurso en contra de las redadas del ICE, pero Billie Joe Armstrong decidió ser más sutil con su mensaje.

Billie Joe Armstrong usó medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl 2026 ı Foto: AP

En redes sociales los usuarios de Internet aplaudieron el gesto que tuvo el cantante de Green Day para portar un símbolo que es muy importante para los latinos, especialmente para los mexicanos.

Billie Joe Armstrong usó medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl 2026 ı Foto: AP

“Todo perfecto, amé la medalla de la Virgen, un lindo guiño", “No hubo discurso, pero Billie Joe salió con una medalla de la virgen de Guadalupe”, “Simbolismo, eso me gusta. Va a ser como el Super Bowl de Dr. Dre y Snoop Dogg; no va a ver discursos pero si muchos simbolismos”, “Bueno aplica el ‘No diré nada, pero habrá señales’”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Otros más aplaudieron que Green Day se haya atrevido a cantar el tema de “American Idiot”.