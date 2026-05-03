Alcalde Giovani Gutiérrez inaugura primer tramo de repavimentación en Calzada de la Virgen

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que la Calzada de la Virgen, una de las avenidas más importantes de la demarcación, será repavimentada en su totalidad antes de que concluya 2026.

Al inaugurar el primer tramo de estos trabajos, que comprendieron desde avenida Miramontes hasta el Eje 3 Carlota Armero, el edil sostuvo que esta avenida solo había sido objeto de reparaciones por tramos, lo que la hacía muy dispareja y en constante reparación sólo con bacheo.

“La orografía de la zona es particular porque es una avenida que cuenta con desniveles distintos, además de que el sistema de drenaje la hace peculiar dadas esas características. Hoy inauguramos el primer tramo de estos trabajos con miras de largo plazo y no con reparaciones por secciones irregulares, sino con repavimentación completa” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Primer tramo intervenido de la Calzada de la Virgen, en Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Desde hace más de 40 años esta calzada, que atiende las necesidades de movilidad y conecta el poniente con Tlalpan hacia centro de la Coyoacán, no había sido repavimentado y sólo se habían hecho “parches” por tramo con lo que era una avenida completamente dispareja y maltratada, de acuerdo con vecinos de la zona.

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En este primer tramo se repavimentaron 35 mil 758 metros cuadrados de asfalto con carpeta de 7.5 centímetros de espesor y se realizó el balizamiento de toda esta zona, así como la colocación de 31 brocales de policoncreto, renivelación de 28 brocales de fierro fundido y la renivelación de 3 rejillas pluviales, así como la construcción de 161 metros de reductores de velocidad.

Toma aérea de tramo repavimentado de la Calzada de la Virgen. ı Foto: Cortesía

Se contempla también llevar a cabo la pavimentación de los otros dos tramos que corren de Calzada de Tlalpan a Miramontes y de el Eje 3 Carlota Armero, a Canal Nacional, esto en el segundo semestre del año.

“Con trabajo que sí da resultados, que se planean para el presente y para el futuro, seguimos cambiando el rostro de Coyoacán. Nunca en la historia de la demarcación se habían realizado tantos trabajos de repavimentación. Así, seguiremos dando resultados ”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Arranca repavimentación histórica en Coyoacán. 🚧🏙️ El alcalde Giovani Gutiérrez inauguró el primer tramo de obras en Calzada de la Virgen, una avenida que no había sido intervenida integralmente en más de 40 añoshttps://t.co/mSoflBpK88 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 3, 2026

cehr