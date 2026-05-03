Simulacro Nacional 6 de mayo 2026: a qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y México

La alerta sísmica sonará en casi 14 mil altavoces durante el Simulacro Nacional del 6 de mayo en la CDMX.

El próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, la Ciudad de México participará en el Simulacro Nacional 2026, que por primera vez se realizará de manera simultánea en todo el país en una fecha distinta al 19 de septiembre, día conmemorativo del sismo de 1985.

De acuerdo con autoridades, el escenario planteado será un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en el noreste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros, con impacto significativo en la capital.

▶️ #VIDEO | ¡Prepárate para el simulacro del 6 de mayo!



El próximo miércoles 6 de mayo, en la Ciudad de México y en el resto del país, se llevará a cabo el Simulacro Nacional a las 11:00 horas, con aviso por torres de altavoces, televisión, radio, celulares y más 📢📺📻



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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que ese día se activará el Plan de Emergencia Sísmica, con participación de cuerpos de emergencia, alcaldías, instituciones públicas, privadas y autoridades federales.

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“Nuestra ciudad sabe muy bien lo que significa prevención. Lo aprendimos en 1985 y luego en 2017; desde entonces sabemos que prevenir significa salvar vidas”, destacó la mandataria.

Como parte del ejercicio, se instalará un escenario técnico de emergencia en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde se simularán situaciones como personas atrapadas, rescate de heridos y búsqueda en estructuras colapsadas, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta.

Simulacro nacional pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante un sismo de magnitud 8.2. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

Durante el simulacro, la alerta sísmica sonará en 13 mil 998 altavoces distribuidos en toda la ciudad, supervisados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); además, se difundirá por radio, televisión, celulares y otros canales.

El ejercicio busca preparar a la población en hogares, escuelas, hospitales, centros de trabajo y comunidades para saber cómo actuar ante un sismo de gran intensidad.

Se trata del segundo simulacro del año en la capital; el primero se realizó el 18 de febrero a nivel metropolitano, con participación del Estado de México.

Las autoridades recordaron que el siguiente simulacro nacional se llevará a cabo el 19 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.

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