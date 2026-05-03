Fiesta de ‘sonidero’ en Venustiano Carranza termina en balacera que deja 11 heridos; detienen a agresor

Sujeto abre fuego en "sonidero" de la alcaldía VC y hiere a 11 personas.

Una fiesta tipo “sonidero” en las calles de la alcaldía Venustiano Carranza se convirtió en un momento de terror cuando un sujeto abrió fuego contra los presentes, hechos por los cuales resultaron 11 personas heridas, y el presunto agresor fue detenido.

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron la noche del sábado 2 de mayo, en una fiesta callejera montada en el cruce de las calles Soles y Norte 186, en la colonia Peñón de los Baños de la citada alcaldía.

Según reportes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudieron al lugar de los hechos tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

Fotografía ilustrativa de archivo de una fiesta tipo "sonidero" en la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

Al llegar, observaron a varias personas lesionadas, después de lo cual acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Después de garantizar que los lesionados recibieran atención, los oficiales iniciaron la búsqueda del sospechoso, un masculino de 33 años a quien dieron alcance pocas calles después, en posesión de un arma de fuego.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Fotografía ilustrativa de archivo de una fiesta tipo "sonidero" en la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los reportes preliminares, 11 personas resultaron lesionadas, sin que, hasta el momento, se tenga conocimiento de alguna que haya perdido la vida.

Mientras que, según dieron a conocer familiares a los policías, el ataque con arma de fuego empezó cuando, mientras se llevaba a cabo el baile, dos sujetos comenzaron a pelear a golpes. Al intensificarse la pelea, uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los asistentes.

Al detenido le fue asegurada un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles. Mientras que los heridos fueron trasladados a un hospital para priorizar su atención médica especializada.

Mismo día, detienen a sujeto por disparar y matar a compañero, en la VC

Paralelamente, también el sábado 2 de mayo, oficiales de la SSC-CDMX detuvieron a un sujeto en posesión de un arma de fuego, presuntamente responsable de disparar contra un hombre en las calles de la misma alcaldía, quien perdió la vida.

Según un comunicado de la SSC-CDMX, los hechos ocurrieron entre la Calle 65 y la calzada General Ignacio Zaragoza de la colonia Puebla, donde, mediante un recorrido de seguridad, los policías encontraron a un sujeto de 42 años con heridas de arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital, donde finalmente perdió la vida.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC detuvieron a un sujeto en posesión de un arma de fuego, posible responsable de realizar disparos de arma de fuego en contra de un hombre que perdió la vida, en calles de la alcaldía @A_VCarranza.



Los hechos sucedieron cuando los… pic.twitter.com/wfLzKt8Yuj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 3, 2026

Tras platicar con una empleada de un abastecimiento comercial cercano a los hechos, los oficiales tomaron conocimiento de que la agresión fue resultado de una riña entre los dos involucrados, quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, hasta que uno disparó en contra del otro.

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