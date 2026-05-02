Rescatan a tres personas extraviadas en el Ajusco, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a tres personas que se extraviaron en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, luego de que perdieran el rumbo mientras realizaban actividades recreativas en el área del Pico del Águila.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de dos hombres y una mujer que se internaron en esta zona montañosa y, tras varias horas sin lograr ubicar la ruta de regreso, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, lo que derivó en la movilización de cuerpos de rescate.

#BoletínSSC | #Rescate | Policías y paramédicos de la #SSC, mediante un dispositivo de búsqueda y técnicas de salvamento, rescataron oportunamente a dos hombres y a una mujer que se extraviaron en el #PicoDelÁguila del #Ajusco, en la alcaldía @TlalpanAl.



Los hechos ocurrieron… pic.twitter.com/hs5dM8AOrm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 2, 2026

El operativo fue desplegado por personal de la SSC, quienes se adentraron en la zona boscosa caracterizada por su terreno irregular y condiciones climáticas variables. Luego de un recorrido de búsqueda, los excursionistas fueron localizados y puestos a salvo sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Paramédicos que acudieron al sitio valoraron a las tres personas, quienes no requirieron traslado hospitalario, aunque presentaban signos de cansancio y desorientación.

El incidente ocurrió en el Pico del Águila, uno de los puntos más elevados y visitados del Ajusco, una región conocida por su belleza natural, pero también por los riesgos que implica para quienes no cuentan con experiencia en senderismo o equipo adecuado.

Autoridades capitalinas han señalado en reiteradas ocasiones que este tipo de extravíos suele incrementarse durante fines de semana y días de alta afluencia, cuando visitantes acuden a realizar caminatas sin una adecuada planeación.

Ante estos hechos, la SSC reiteró el llamado a la población para tomar precauciones antes de acudir a zonas de difícil acceso, como informar a familiares sobre la ruta, evitar ingresar en horarios tardíos y llevar equipo básico que permita enfrentar cambios bruscos de clima.

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MSL