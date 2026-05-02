Detienen en CDMX a presunto extorsionador en GAM; tenía antecedentes por robo

En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado por un ciudadano como presunto responsable de extorsión en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con información, el sujeto, identificado como Ramón “N”, fue capturado tras un despliegue operativo luego de que la víctima lo acusara de exigirle dinero en efectivo a cambio de permitirle trabajar y no causarle daño, una práctica comúnmente asociada al llamado “cobro de piso”.

#Importante | En @TuAlcaldiaGAM, resultado de un despliegue operativo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ramón "N", señalado por un ciudadano como presunto responsable de solicitarle una suma de dinero en efectivo a cambio de permitirle laborar y no causarle daño.



Además, de… pic.twitter.com/eQKC1qpoM2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 2, 2026

El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que la detención se logró como resultado de acciones coordinadas en la zona y destacó la importancia de la denuncia ciudadana para combatir este delito.

Además, señaló que, según las investigaciones, el detenido cuenta con antecedentes delictivos por robo, extorsión agravada y corrupción de menores, lo que podría agravar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el marco del denominado Pacto contra la Extorsión, con el objetivo de reducir la incidencia de este delito en la capital.

“Seguimos con la atención de todas y todos los ciudadanos. No daremos ni un paso atrás en el combate a este delito”, indicó el secretario, quien también hizo un llamado a la población para denunciar cualquier intento de extorsión a través del número 089 o la línea directa de la dependencia.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En atención a una denuncia ciudadana, personal de la #SSX detuvo a un hombre posiblemente relacionado con el delito de extorsión, cometido principalmente en contra de comerciantes para permitirles realizar sus labores, en calles de @TuAlcaldiaGAM.



Los… pic.twitter.com/VHv3smVnKm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 2, 2026

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se continuará con la integración de la carpeta de investigación para establecer si existen más víctimas o posibles vínculos con otras actividades delictivas.

Autoridades capitalinas han insistido en que la denuncia es clave para desarticular estas conductas, ya que permite ampliar las investigaciones, identificar patrones delictivos y generar más detenciones, con el objetivo de reducir la impunidad en este tipo de casos.

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MSL