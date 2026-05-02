¡Por si hace calor o llueve: saca el paraguas! Pronóstico del clima para hoy sábado 2 de mayo en CDMX

El clima en Ciudad de México para este sábado 2 de mayo prevé que estará con lluvia moderada por la tarde noche, con 26 grados centígrados como mínima, mientras que la máxima llegará a los 28.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el clima presenta un 100 por ciento de probabilidad de lluvias con vientos del sur que irán a una velocidad de 5 kilómetro por hora.

En el resto del país...

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado, el frente frío núm. 48 se desplazará sobre el Golfo de México, el oriente y el sureste del territorio nacional, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla, Tabasco y Campeche.

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Puntuales fuertes en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos y Ciudad de México, todas con descargas eléctricas; además de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Guanajuato.

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FGR