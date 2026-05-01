Metro CDMX activa marcha de seguridad en 7 líneas por lluvias

Metro CDMX activa marcha de seguridad por lluvias en la capital.

El Metro de la Ciudad de México informó que se activó la marcha de seguridad en siete de sus líneas debido a la fuerte lluvia que se registra la tarde de este viernes 1 de mayo en la capital mexicana.

A través de redes sociales, el sistema de transporte informó que, debido a las lluvias en la capital, se activó la marcha de seguridad, es decir, reducción de velocidad, en las siguientes rutas:

Línea 3 : de Indios Verdes a Universidad

Línea 4 : de Martín Carrera a Santa Anita

Línea 5 : de Politécnico a Pantitlán

Línea 8 : de Garibaldi a Constitución de 1917

Línea 9 : de Tacubaya a Pantitlán

Línea A : de La Paz a Pantitlán

Línea B: de Buenavista a Ciudad Azteca

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 2, 2026

Estas líneas cuentan con estaciones construidas al nivel del suelo o en tramos elevados, por lo que se ven afectadas por las lluvias.

TE RECOMENDAMOS: En Utopía Mixhuca Clara Brugada entrega becas de transporte a 28 mil universitarios

“Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, escribió el Metro CDMX en redes sociales.

Registran actividad eléctrica por lluvias en CDMX

Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que, derivado de las lluvias de este viernes, se ha registrado actividad eléctrica en al menos cinco alcaldías:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A Madero

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Por lo anterior, llamó a tomar precauciones, entre ellas:

Suspender actividades al aire libre

No refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal

Evitar bañarse o lavar trastes durante la tormenta, pues la electricidad puede conducirse por la tubería

Mientras que, según la misma SGIRPC, se registran lluvias fuertes en:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Azcapotzalco

Gustavo A Madero

También, lluvias ligeras en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Mientras que se registran chubascos en:

Tlalpan

Xochimilco

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am