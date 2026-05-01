Metro CDMX activa marcha de seguridad en 7 líneas por lluvias

El Metro de la Ciudad de México informó que se activó la marcha de seguridad en siete de sus líneas debido a la fuerte lluvia que se registra la tarde de este viernes 1 de mayo en la capital mexicana.
A través de redes sociales, el sistema de transporte informó que, debido a las lluvias en la capital, se activó la marcha de seguridad, es decir, reducción de velocidad, en las siguientes rutas:
- Línea 3: de Indios Verdes a Universidad
- Línea 4: de Martín Carrera a Santa Anita
- Línea 5: de Politécnico a Pantitlán
- Línea 8: de Garibaldi a Constitución de 1917
- Línea 9: de Tacubaya a Pantitlán
- Línea A: de La Paz a Pantitlán
- Línea B: de Buenavista a Ciudad Azteca
Estas líneas cuentan con estaciones construidas al nivel del suelo o en tramos elevados, por lo que se ven afectadas por las lluvias.
“Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, escribió el Metro CDMX en redes sociales.
Registran actividad eléctrica por lluvias en CDMX
Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que, derivado de las lluvias de este viernes, se ha registrado actividad eléctrica en al menos cinco alcaldías:
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Gustavo A Madero
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Por lo anterior, llamó a tomar precauciones, entre ellas:
- Suspender actividades al aire libre
- No refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal
- Evitar bañarse o lavar trastes durante la tormenta, pues la electricidad puede conducirse por la tubería
Mientras que, según la misma SGIRPC, se registran lluvias fuertes en:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Azcapotzalco
- Gustavo A Madero
También, lluvias ligeras en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A Madero
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Mientras que se registran chubascos en:
- Tlalpan
- Xochimilco
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