Metro CDMX HOY 30 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Este Día del Niño y la Niña usuarios han compartido por medio de redes sociales que algunas estaciones del metro presentan retraso en el servicio y aglomeración en las estaciones.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-M) informó las Líneas y estaciones que presentan buen avance por la mañana de este jueves, así como las que pueden presentar marcha lenta.

Se recomienda a las y los usuarios tomar en cuenta esta información para planear sus traslados con tiempo y así poder evitar cualquier tipo de retraso para llegar a sus destinos.

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Líneas del Metro sin servicio o que presentan retrasos

Por medio de redes sociales, el Metro informó que las siguientes estaciones permanecen cerradas hasta nuevo aviso, esto debido a los trabajos de rehabilitación que se están realizando:

Auditorio de la Línea 7

San Antonio Abad de la Línea 2

En dichas estaciones tampoco se está realizando ascenso o descenso de las personas usuarias, mientras que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra funcionando con regularidad.

En las Líneas 3 y 7 del Metro se presenta alta afluencia de persona, por lo que se comenzarán a enviar unidades vacías para poder agilizar el servicio y poder mantener la circulación constante.

En tando a la Líneas 1, 2, 5, 7, 9, 12 y A el servicio presenta un buen avance hasta el momento; sin embargo, se recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales del Metro ante cualquier cambio.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/ZQPP3PAk3f — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 30, 2026

El servicio del Metro puede presentar cambios en la marcha, frecuencia o afluencia de personas durante el día por eventualidades que se desarrollen, por lo que se recomienda siempre consultar información actualizada antes de utilizar el servicio.

En ese sentido, el Metro informó que por trabajos de remodelación tanto las estaciones Portales como Nativitas cerrarán este jueves 30 de abril a partir de las 22:00 horas y permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Estaciones cerradas del Metro hasta nuevo aviso ı Foto: X: @MetroCDMX

Mientras que en el marco de los trabajos de rehabilitación integral que se están realizando por el Mundial de Futbol, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo la Línea dos funcionará de la siguiente manera:

Desde Tasqueña hasta Xola

Desde Cuatro Caminos a Pino Suárez

Esto quiere decir que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, y de Xola hacia Pino Suárez se brindará apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

El horario de servicio de estos tres días será el siguiente:

Viernes 1 de mayo de 07:00 a 24:00 horas

Sábado 2 de mayo de 06:00 a 24:00 horas

Domingo 3 de mayo de 07:00 a 24:00 horas

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