Punks regalan risas y juguetes a pacientes pediátricos

Hace más de un año falleció un niño de cinco años por una grave enfermedad. Como él, miles de niñas y niños enfrentan situaciones difíciles de salud en la capital, por ello, y con motivo del 30 de abril, los Reyes Magos Punk, encabezados por José Luis Escobar Hoyos, El Pikos, organizaron por primera vez una entrega de juguetes, juegos y actividades culturales para más de 150 pacientes del Hospital Infantil Federico Gómez.

El activista lleva a cabo esta labor junto a su colectivo y mantiene su activismo desde 1990, porque, sostuvo, es una forma de lucha y resistencia contra un mundo en el que valores como la solidaridad, ya sólo penden de un hilo.

Un payaso da un regalo a un niño tras una dinámica. ı Foto: David Patricio y Luis Olivera›La Razón

El Dato: Los Reyes Magos Punk también recolectan juguetes para obsequiar a niñas y niños la madrugada del 6 de enero en zonas marginadas de la Ciudad de México.

“Hoy venimos aquí al Hospital Federico Gómez, porque todo esto que podemos hacer por los niños, por la gente, por la banda es hermoso. Nosotros lo seguiremos reproduciendo y lo seguiremos haciendo, pues es necesario (…), el sistema es una mierda y hay que hacer cosas muy bonitas para que la gente subsista”, comentó a La Razón.

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Desde temprano, los Reyes Magos Punk llegaron al nosocomio y comenzaron a colocar en la banqueta lo necesario para esta festividad. Algunos otros descargaron de automóviles los juguetes y demás regalos para los pacientes pediátricos, quienes cargaban sus carnés.

El Pikos carga a una niña durante el festival. ı Foto: David Patricio y Luis Olivera›La Razón

Durante el evento, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, El Pikos no estuvo solo, tuvo el apoyo de Julia, activista quien, refirió, se dedica a obsequiar sonrisas en memoria de su hijo, quien fue una de las principales inspiraciones para realizar esta jornada de apoyo infantil.

10 mil menores ingresan cada año al Hospital Infantil Federico Gómez

El menor perdió la vida por granulomatosa crónica, afección genética en la cual los glóbulos blancos no funcionan correctamente y deja casi sin defensas ante bacterias y hongos a la persona.

“Quiero decir que todo esto no lo hago yo, lo hace el amor, lo hace toda la gente que se une. Mi hijo trascendió hace un año con cuatro meses, pero eso no significa que no esté aquí, venimos en su honor para darles sonrisas a estos guerreros que luchan con enfermedades muy cabronas”, externó.

El Hospital Infantil Federico Gómez se fundó hace exactamente 83 años, el 30 de abril de 1943 (durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho) y, de acuerdo con datos federales, recibe un promedio de 10 mil ingresos de niñas y niños anualmente.

Pacientes pediátricos rompen piñatas. ı Foto: David Patricio y Luis Olivera›La Razón

El nosocomio se ha convertido en una de las clínicas más importantes de todo México debido a que se especializa en el estudio, la atención integral, el aprendizaje y el tratamiento de enfermedades complejas que pueden presentarse en infancias y adolescencias.

“Algunos de éstos son niños con enfermedades terminales. Es complejo, porque tenemos que hacerlos felices a todos. Para eso vinimos aquí, si no, ¿para qué otra cosa más que para que sepan lo valientes que son?”, asestó El Pikos afuera del nosocomio donde hubo payasos, rifas, juegos y piñatas.

Según lo expuesto por Escobar Hoyos, ayudar a miles de menores en condición vulnerable no es un estilo de vida, es una forma de reinterpretar el mundo y reconocer que, a pesar del olvido en el cual se encuentran, también tienen derecho a existir como seres humanos.

Myrna, la madre de dos niñas, es una de esas personas a quienes El Pikos les cambió la vida, debido a la experiencia que vivió junto a ellas y los Reyes Magos Punk.

“Las dos tienen seis años. Una padece síndrome de Mowat-Wilson (alteración en el ADN) y la otra tiene síndrome de Hirschsprung (problemas de funcionamiento en el intestino). Uno de los retos más grandes que he enfrentado fue apenas en noviembre, la primera convulsionó y nunca había convulsionado”, dijo.

De acuerdo con José Luis Rodríguez, laboratorista interno del Hospital Infantil Federico Gómez, no hay un solo padecimiento que sea más común que otro en términos de cifras diarias, semanales o mensuales.

“Hay un área de radiología, neumología, cardiología, endocrinología y por ahí, si no mal me parece, hay otras 17 o 18. El hospital es muy diverso y muy grande. Casi todos los días trabajamos con casos distintos”, comentó.

Respecto a la cantidad de pacientes atendidos entre 2020 y 2025, cifras oficiales muestran que ha habido más de 100 mil consultas, de 14 mil atenciones en urgencias, de seis mil egresos y una cantidad que supera los tres mil procedimientos quirúrgicos.

Un niño de nueve años es uno de esos pacientes apoyados por Escobar Hoyos que serán atendidos por medio de cirugía al interior de la clínica, ya que médicos del lugar buscan removerle un bulto que, repentinamente, apareció en una de sus mejillas.

“Él quería una mochilita y sí se la dieron (los punks), porque está en quinto de primaria. Él es mi nieto. Lo llevamos a muchos hospitales, pero en ninguno lo atendieron. Pasamos por seis, unos del Gobierno y otros particulares”, platicó Victoria Esquivel Hernández, la abuela del infante, quien también aprovechó para agradecerle a El Pikos la atención que tuvo con el niño.

Tras varias citas, médicos informaron a la familia del menor que, en este caso, el procedimiento quirúrgico que requiere Iván es de alto riesgo y puede poner su vida en riesgo debido a la complejidad de las labores que se requieren.

“Él siempre nos dice que le echemos ganas, (…) me dice que va a estar bien y pues aquí estamos presentes para cuando él quiera, primero Dios y yo sé que así será, no tengo duda”, mencionó.

Julia enfatizó que, si bien la salud humana puede llegar a ser complicada, esto no implica que la situación deba verse con una óptica pesimista, y ésa es la lección de vida más importante que aprendió de su hijo.

“Mi hijo siempre sonreía, siempre vio la vida feliz, siempre le echó mucha fuerza a todo. Le gustaba regalar cosas y por eso venimos. No podemos combatir las enfermedades, pero sí podemos dar una sonrisa y un abrazo al corazón de sus papás que vienen aquí”, aseguró.

Niñas y niños, algunos con el rostro pintado de animales, disfrutaron junto a los Reyes Magos Punks y no dejaron de sonreír afuera del hospital donde personal médico los atiende.