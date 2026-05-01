Clara Brugada entrega becas de transporte a 28 mil universitarios

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la entrega de apoyos en la Utopía Mixiuhca.

Con la presencia de miles de estudiantes universitarios, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la primera entrega de este año de 28 mil apoyos de la Beca para el Transporte y Más, dirigida a jóvenes de instituciones públicas que residen en la capital, como parte de una política de carácter universal orientada a garantizar el acceso a la educación.

Desde la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina informó que las y los beneficiarios recibirán mil 500 pesos bimestrales mediante una tarjeta que, además, funcionará como medio de pago en el sistema de transporte público. Destacó que este instrumento permitirá facilitar los traslados cotidianos hacia escuelas, bibliotecas, laboratorios y espacios académicos, reduciendo el impacto económico del transporte en la vida estudiantil.

Estudiantes de instituciones públicas reciben la tarjeta de la Beca para el Transporte y Más. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, Brugada Molina precisó que la meta para este 2026 es alcanzar a 200 mil universitarios en toda la ciudad, con la perspectiva de incrementar el monto del apoyo el próximo año. Subrayó que este programa forma parte de una visión de gobierno que busca cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos.

“Queremos una ciudad donde el origen no decida el destino de nadie; donde estudiar no sea una carrera de obstáculos, sino un derecho garantizado”, afirmó. En ese sentido, señaló que la beca no sólo atiende la necesidad de movilidad, sino que representa una herramienta para que las juventudes puedan sostener y concluir sus estudios.

La Jefa de Gobierno reiteró que la Beca para el Transporte y Más es una apuesta por el futuro de la ciudad, al reconocer en las juventudes una fuerza transformadora. Señaló que este apoyo busca que las y los estudiantes “lleguen a donde quieran llegar”, en una ciudad que apuesta por su talento, su energía y su capacidad para construir una sociedad más justa.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la entrega de apoyos en la Utopía Mixiuhca. ı Foto: Gobierno CDMX

En materia de movilidad, destacó que su administración continuará invirtiendo en la modernización y renovación de las líneas del Metro y del transporte público en general, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y seguro para millones de usuarios, entre ellos, estudiantes.

El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, afirmó que la nueva tarjeta del programa permitirá acceder a todos los tipos de transporte de la ciudad, además podrá usarse en el cajero automático, hacer recargas telefónicas y realizar pago de servicios como teléfono e internet.

“Ustedes están en un momento en sus vidas en donde es importante recibir todo el apoyo para que la educación pueda ir de la mano con facilidad de transporte, acceso a todas las oportunidades culturales, y todo gratis”, expresó a las y los universitarios.

Jóvenes universitarios celebran el inicio del programa que busca eliminar barreras de movilidad en la CDMX. ı Foto: Gobierno CDMX

Moctezuma Barragán indicó que este programa beneficia a 56 por ciento de mujeres jóvenes con el objetivo de romper las barreras de género, además prioriza a la población que vive en las colonias y barrios con mayores dificultades de desarrollo.

En representación de las y los estudiantes universitarios, Caterín Varela Romero, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agradeció la implementación de la beca de transporte y señaló que este apoyo contribuye de manera directa a garantizar la continuidad de sus estudios y eliminar barreras económicas relacionadas con la movilidad diaria.

Destacó que esta iniciativa permite a las y los jóvenes concentrarse en su desarrollo académico y personal sin que el costo del traslado represente un obstáculo, por lo que reconoció el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las condiciones de acceso a la educación superior.

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