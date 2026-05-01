Un lesionado y un bombero afectado por humo

Fuerte incendio en Tláhuac consume cuatro bodegas; evacúan a 300 personas | VIDEO

Bomberos atendieron un incendio en cuatro bodegas, que afectó un área aproximada de 300 mil metros cuadrados

Incendio consume cuatro bodegas en Tláhuac, alrededor de tres mil metros cuadrados.
Incendio consume cuatro bodegas en Tláhuac, alrededor de tres mil metros cuadrados. Foto: Bomberos CDMX / Redes sociales
Por:
Arturo Meléndez

Un incendio en cuatro bodegas ubicadas en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac, provocó largas columnas de humo y la evacuación preventiva de 300 personas, de las cuales una resultó lesionada sin que requiera traslado, según autoridades capitalinas.

El incendio se registró alrededor de las 14:00 horas de este viernes, cuando lo reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en sus redes sociales.

Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) brindó más detalles sobre la atención al siniestro, y puntualizó que el mismo se registró en una nave industrial de aproximadamente 400 metros cuadrados.

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A causa de esto, se llevó a cabo la evacuación preventiva de 300 personas, “entre trabajadores, personal de empresas aledañas y vecinos”.

Una hora después, la SGIRPC puntualizó que el área de afectación, entre la nave industrial y las dos bodegas aledañas, fue de aproximadamente dos mil 500 metros cuadrados.

Además, informó que un masculino fue atendido por herida punzocortante en pómulo y barbilla, sin requerir traslado a hospital, mientras que un bombero fue atendido por paramédicos por inhalación de humo.

A la cifra de afectaciones ya crecida se sumó un reporte posterior más, el del jefe de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, quien informó que, alrededor de las 16:00 horas, el área total de afectación había sido de tres mil metros cuadrados.

Detalló que, en total, fueron afectadas cuatro bodegas, en las cuales se almacenan transformadores, plástico, cartón y madera, objetos conocidos por su calidad altamente inflamable.

A la citada hora, Pérez Cova enfatizó que el incendio había sido extinguido, y que comenzaban las labores de remoción y enfriamiento.

El momento causó pánico en redes sociales, donde se compartieron fotografías de las largas columnas de humo que dejó el incendio, las cuales fueron visibles en varias colonias a lo lejos.

Autoridades han enfatizado tomar precauciones en bodegas, domicilios y recintos cerrados, pues factores como los recientes cambios de temperatura promueven la aparición de incendios.

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