Fuerte incendio en Tláhuac consume cuatro bodegas; evacúan a 300 personas | VIDEO

Un incendio en cuatro bodegas ubicadas en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac, provocó largas columnas de humo y la evacuación preventiva de 300 personas, de las cuales una resultó lesionada sin que requiera traslado, según autoridades capitalinas.
El incendio se registró alrededor de las 14:00 horas de este viernes, cuando lo reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en sus redes sociales.
Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) brindó más detalles sobre la atención al siniestro, y puntualizó que el mismo se registró en una nave industrial de aproximadamente 400 metros cuadrados.
Hoy No Circula sabatino aplica para estos autos este 2 de mayo 2026 en CDMX y Edomex
A causa de esto, se llevó a cabo la evacuación preventiva de 300 personas, “entre trabajadores, personal de empresas aledañas y vecinos”.
Una hora después, la SGIRPC puntualizó que el área de afectación, entre la nave industrial y las dos bodegas aledañas, fue de aproximadamente dos mil 500 metros cuadrados.
Además, informó que un masculino fue atendido por herida punzocortante en pómulo y barbilla, sin requerir traslado a hospital, mientras que un bombero fue atendido por paramédicos por inhalación de humo.
A la cifra de afectaciones ya crecida se sumó un reporte posterior más, el del jefe de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, quien informó que, alrededor de las 16:00 horas, el área total de afectación había sido de tres mil metros cuadrados.
Detalló que, en total, fueron afectadas cuatro bodegas, en las cuales se almacenan transformadores, plástico, cartón y madera, objetos conocidos por su calidad altamente inflamable.
A la citada hora, Pérez Cova enfatizó que el incendio había sido extinguido, y que comenzaban las labores de remoción y enfriamiento.
El momento causó pánico en redes sociales, donde se compartieron fotografías de las largas columnas de humo que dejó el incendio, las cuales fueron visibles en varias colonias a lo lejos.
Autoridades han enfatizado tomar precauciones en bodegas, domicilios y recintos cerrados, pues factores como los recientes cambios de temperatura promueven la aparición de incendios.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am