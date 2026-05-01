Fuerte incendio en Tláhuac consume cuatro bodegas; evacúan a 300 personas | VIDEO

Un incendio en cuatro bodegas ubicadas en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac, provocó largas columnas de humo y la evacuación preventiva de 300 personas, de las cuales una resultó lesionada sin que requiera traslado, según autoridades capitalinas.

El incendio se registró alrededor de las 14:00 horas de este viernes, cuando lo reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en sus redes sociales.

Recibimos reporte de Incendio en la colonia Santa Ana Poniente, en @TlahuacPaz; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/zHpbCFXm5X — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 1, 2026

Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) brindó más detalles sobre la atención al siniestro, y puntualizó que el mismo se registró en una nave industrial de aproximadamente 400 metros cuadrados.

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A causa de esto, se llevó a cabo la evacuación preventiva de 300 personas, “entre trabajadores, personal de empresas aledañas y vecinos”.

Una hora después, la SGIRPC puntualizó que el área de afectación, entre la nave industrial y las dos bodegas aledañas, fue de aproximadamente dos mil 500 metros cuadrados.

El área total de afectación, entre la industria textil y las dos bodegas aledañas, es de aproximadamente 2,500 m².



Paramédicos del CRUM, atendieron a un hombre por herida punzo cortante en pómulo y barbilla, sin requerir traslado.



Asimismo, paramédicos del SAMU atendieron a un… pic.twitter.com/D8u4TcICui — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 1, 2026

Además, informó que un masculino fue atendido por herida punzocortante en pómulo y barbilla, sin requerir traslado a hospital, mientras que un bombero fue atendido por paramédicos por inhalación de humo.

A la cifra de afectaciones ya crecida se sumó un reporte posterior más, el del jefe de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, quien informó que, alrededor de las 16:00 horas, el área total de afectación había sido de tres mil metros cuadrados.

Estamos atendiendo un incendio en 4 bodegas ubicadas en la Colonia Santa Ana Poniente, Alcaldía Tláhuac. Se trata de un área aproximada de 3,000 m2 donde se almacenan transformadores, plástico, cartón y madera. #AlMomento, el incendio ha sido confinado. Continuamos laborando.… pic.twitter.com/eKDlWCNzI8 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 1, 2026

Detalló que, en total, fueron afectadas cuatro bodegas, en las cuales se almacenan transformadores, plástico, cartón y madera, objetos conocidos por su calidad altamente inflamable.

A la citada hora, Pérez Cova enfatizó que el incendio había sido extinguido, y que comenzaban las labores de remoción y enfriamiento.

El momento causó pánico en redes sociales, donde se compartieron fotografías de las largas columnas de humo que dejó el incendio, las cuales fueron visibles en varias colonias a lo lejos.

⭕ Una intensa movilización de los servicios de emergencia se registra la tarde de este viernes en la alcaldía Tláhuac, donde un fuerte incendio consume un inmueble en la colonia Santa Ana Poniente. ⚠️ La enorme columna de humo negro es visible desde diversos puntos del sur y… pic.twitter.com/h4T4sk80tw — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 1, 2026

Autoridades han enfatizado tomar precauciones en bodegas, domicilios y recintos cerrados, pues factores como los recientes cambios de temperatura promueven la aparición de incendios.

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