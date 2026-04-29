Se registra fuerte incendio en bodega de telas en Azcapotzalco; desalojan inmuebles aledaños

Se registra fuerte incendio en bodega de telas en Azcapotzalco.

Un incendio se registra en una bodega de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, donde se almacenan diversos materiales, principalmente textiles, en la Colonia San Francisco Tetecala, alcaldía Azcapotzalco.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México continúan laborando en el sitio para sofocar el fuego, que hasta el momento no ha sido controlado en su totalidad.

De acuerdo con los primeros reportes, podría tratarse de un incendio de maniobra o un incidente.

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El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que ya se encuentra en marcha la primera etapa de atención.

“Sí llevamos la primera etapa, que es la confirmación, ya lo estamos logrando; sin embargo, es muy pronto para dar un porcentaje”, explicó en un programa de televisión.

#AlMomento, atendemos un incendio de una fábrica de telas de 3,000 metros cuadrados en la Colonia San Francisco Tetecala, Alcaldía Azcapotzalco. Me dirijo a coordinar la tareas de extinción.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8UGHt2L7PJ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 29, 2026

Agregó que el color del humo se debe a que el fuego ha avanzado en una parte importante de la extensión del inmueble.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y el saldo es blanco. Como medida preventiva, fueron desalojadas fábricas aledañas.

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JVR