Clara Brugada convoca a participar en el primer Simulacro Nacional 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, convoca a participar en el primer Simulacro Nacional de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, convocó a toda la población a participar en el primer Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo, a las 11:00 horas, el cual contará con un despliegue institucional en toda la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que la alerta sísmica se activará en punto de las 11:00 horas a través de los 13 mil 998 altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) instalados en la capital, así como en medios de comunicación y teléfonos celulares .

“Este mecanismo forma parte de una nueva etapa de comunicación de emergencias; así que es muy importante que la ciudadanía se familiarice con esta alerta por celular, lo reconozca y lo incorpore como parte del sistema de protección de nuestra ciudad”, subrayó.

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Altavoces en los que sonará la alerta sísmica durante el primer Simulacro Nacional de 2026. ı Foto: Cortesía

Brugada señaló que el objetivo es evaluar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia y fortalecer la cultura de la prevención en la ciudadanía , por lo que hizo un llamado a participar.

“Queremos que cada familia sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo; queremos que cada escuela de la Ciudad de México evalúe las rutas de evacuación; queremos que cada hospital fortalezca sus protocolos; que cada centro de trabajo identifique sus zonas de menor riesgo; y que cada comunidad sepa cómo actuar. Ese es el objetivo, es la preparación de la ciudadanía” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Recordó que la Ciudad de México participa en tres ejercicios preventivos al año: el primero se realizó el pasado 18 de febrero a nivel Metropolitano, en coordinación con el Estado de México, y dos nacionales. Subrayó que en este 2026 se realizan en el marco del 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

“La organización, la información, la coordinación y la práctica son nuestra primera línea de defensa, por eso en esta ciudad todos los simulacros son importantes y entre más oportunidad tengamos de ensayar los protocolos más vamos a estar preparadas y preparados para cualquier evento”, aseguró.

“Nuestra ciudad sabe muy bien lo que significa prevención; lo aprendimos en 1985, y luego en el 2017, desde entonces sabemos que prevenir significa salvar vidas (…), sabemos que la prevención no es opcional, es una obligación pública y una responsabilidad de todas y todos”, expresó.

Primer Simulacro Nacional de 2026 pondrá a prueba a servicios de emergencia. ı Foto: Cortesía

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Úrzua Venegas, informó que el primer Simulacro Nacional 2026 da continuidad a acciones preventivas previas, como el realizado el 18 de febrero en coordinación con el Estado de México, y marca el inicio de una estrategia nacional.

Explicó que el simulacro se basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

Bajo este escenario, se prevé una percepción sísmica intensa en la Ciudad de México, con niveles de aceleración superiores a los 300 gal. En situaciones reales, la activación de la alerta sísmica responde a criterios técnicos específicos: sismos de magnitud igual o mayor a 5 con epicentro a menos de 200 kilómetros; de 5.5 a menos de 350 kilómetros; y de 6 o más, sin importar la distancia.

Úrzua Venegas detalló que entre los principales objetivos del simulacro se encuentra evaluar el despliegue territorial de cerca de 5 mil servidores públicos en la capital, así como la operación en las 72 coordinaciones territoriales y los mil 017 cuadrantes de la ciudad.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Úrzua Venegas. ı Foto: Cortesía

Asimismo, se busca validar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, supervisar los mecanismos de evaluación rápida de daños, activar los protocolos correspondientes y fortalecer la coordinación con los consejos de Protección Civil de las 16 alcaldías.

Añadió que se desarrollará un escenario operativo en la zona del Monumento a la Revolución, sobre avenida de la República, en la colonia Tabacalera, donde se desplegarán acciones de respuesta interinstitucional.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a registrar sus inmuebles en la plataforma oficial del Simulacro Nacional, que estará disponible hasta la noche previa al ejercicio. Informó que, hasta el momento, se cuenta con más de 24 mil 500 registros y se espera superar los 25 mil.

cehr