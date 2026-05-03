Clima CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por lluvia HOY 3 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda de calor permanecerá en varias entidades, mientras que el frente frio número 48 ocasionará lluvias muy fuertes y puntuales intensas.

De acuerdo con el SMN, para este 3 de mayo se pronostica que el frente frío número 48 se extienda con características de estacionario en la península de Yucatán, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste de la República mexicana.

Asimismo, este fenómeno provocará lluvias fuertes en el centro y oriente del país, y su masa de aire polar mantendrá un evento de Norte en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En cuanto a la ola de calor, se espera que esta continúe en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla; y se señala que un nuevo frente frío se encuentra próximo al norte de Baja California.

Sistemas Meteorológicos 3 de mayo ı Foto: SMN

Lluvia CDMX 3 de mayo

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que por la tarde y noche de este domingo se registrarán lluvias de entre 15 y 29 milímetros en seis alcaldías de la capital.

Las alcaldías con alerta amarilla por lluvias y posible caída de granizo activa desde las 16:00 hasta las 22:00 horas de este domingo son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda retirar la basura de las coladeras que están ubicadas tanto al interior como al exterior de los hogares.

También recomienda cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas que tengan corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeables en caso de tener que salir de casa.

Los riesgos asociados con la alerta amarilla son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas; así como caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda a las personas mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas de cada región, y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

También se recomienda tomar precauciones tanto para las lluvias como para la onda de calor que continuará afectando durante los próximos días a varias entidades del país, con la finalidad de evitar riesgos a la salud.

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