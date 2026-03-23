Joven le revienta un huevo en la cabeza a César Acuña, candidato presidencial en Perú.

El empresario y candidato a la Presidencia de Perú, César Acuña, fue agredido por un joven que le rompió un huevo en la cabeza, durante un encuentro del candidato del partido de derechas Alianza Para el Progreso (APP) con jóvenes en Lima.

El joven se acercó a Acuña fingiendo ser un seguidor suyo, al simular el tomarse una selfie con el candidato a la Presidencia de Perú. Todo quedó grabado en un video que se volvió viral.

Posteriormente, el joven corrió para escapar, mientras uno de los presentes y los elementos de seguridad del candidato intentaban detenerlo. El sujeto logró escapar.

El material mostró a César Acuña visiblemente incómodo y a su entorno en una situación de desconcierto. En Internet, los usuarios dividieron opiniones. Algunos rechazaron la agresión, mientras que otros interpretaron el hecho como una expresión del malestar hacia la clase política.

En tanto, la APP condenó el ataque a su candidato presidencial de Perú y afirmó que el joven fue “inducido por terceras personas”, por lo que ya se inició una investigación sobre el hecho.

“Este acto de violencia no detendrá el trabajo comprometido del candidato presidencial y líder de APP”, agregó la formación política en su comunicación.

Un joven le reventó un huevo en la cabeza al sinvergüenza de Cesar Acuña ¡EXCELENTE! pic.twitter.com/3c84rXfLZx — Chacotero (@ChacoteroPeru) March 23, 2026

Hasta el momento, no se ha logrado identificar al sujeto que le rompió un huevo en la cabeza a César Acuña, quien compite por tercera ocasión por la Presidencia de Perú.

No es la primera vez que César Acuña sufre un ataque con huevo. Un hecho similar ocurrió en septiembre del año pasado durante una caravana en Huancayo, mientras recorría la calle Real junto a simpatizantes.

¿Cuándo son las elecciones en Perú y qué se elige?

De acuerdo con medios locales, el candidato Acuña tiene 3.6 por ciento de intención de voto y compite contra los siguientes candidatos:

Rafael López Aliaga lidera con entre 11%-16%.

Keiko Fujimori se ubica en segundo lugar 9-10%

Las elecciones de Perú 2026 se realizarán el domingo 12 de abril de 2026, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Los peruanos eligen los siguientes cargos:

Presidente y dos vicepresidentes de la República

Senadores y diputados del Congreso

Representantes peruanos ante el Parlamento Andino

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JVR