Huevo San Juan alerta por cuentas falsas que ofrecen premios; esto sabemos

Las falsificaciones de páginas en redes sociales no son algo nuevo en internet, cientos de marcas y celebridades han denunciado diversos casos sobre la llamada suplantación de identidad.

Muchos de estos casos tienen como fin el estafar a las y los seguidores de las páginas copiadas. Ahora, una famosa marca de alimentos en México sufre esta situación.

A través de un comunicado, Huevo San Juan informó que detectó la existencia de una página que está contactando a personas haciéndose pasar por la empresa, por lo que exhortó a los consumidores a mantenerse atentos y no caer en este tipo de engaños.

Reportaron la aparición de páginas que se hacen pasar por Huevo San Juan ı Foto: Freepik

Ante esta situación, Huevo San Juan emitió una alerta a sus seguidores para prevenir fraudes cometidos por perfiles que se hacen pasar por la marca en redes sociales con el objetivo de engañar a los usuarios.

La empresa pidió a la comunidad verificar siempre que los mensajes provengan de su única cuenta oficial y evitar compartir información personal o realizar depósitos para reclamar supuestos premios.

La compañía explicó que únicamente se comunicará con los ganadores de sus dinámicas desde su cuenta oficial verificada, por lo que cualquier mensaje enviado desde perfiles sin la insignia de verificación debe considerarse sospechoso.

Asimismo, subrayó que nunca solicitará depósitos bancarios, pagos, ni pedirá descargar aplicaciones como requisito para entregar un premio.

Captura de uno de los presuntos fraudes ı Foto: Captura de pantalla.

“Esta es la única cuenta con la que nos comunicaremos con ganadores de nuestras dinámicas. ¡No te dejes engañar! Nunca te pediremos depósitos o descargar alguna aplicación para reclamar premios”, señaló la empresa en su mensaje.

Como parte de las recomendaciones, Huevo San Juan pidió a los usuarios no compartir datos personales, información bancaria, códigos de verificación u otros datos sensibles con cuentas no verificadas.

Además, invitó a quienes reciban mensajes sospechosos en nombre de la marca a no responder, no proporcionar información y reportar el perfil como fraude para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de estafas.

Finalmente, la empresa indicó que, en caso de dudas sobre la autenticidad de alguna promoción o mensaje, los consumidores pueden enviar un mensaje directo a su cuenta oficial para recibir orientación y confirmar si la comunicación proviene realmente de Huevo San Juan.

Comunicado oficial de la marca ı Foto: Facebook Huevo San Juan

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT