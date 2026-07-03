Venta de cachorros en redes, bajo denuncias por irregularidades sanitarias y fiscales

La comercialización de cachorros enfermos a través de redes sociales derivó en denuncias presentadas ante autoridades federales y estatales contra un sujeto identificado como Baldomero Díaz, a quien también se le atribuyen posibles irregularidades sanitarias, uso de documentación cuya autenticidad se solicita verificar y presunto incumplimiento de obligaciones fiscales.

Entre los casos que han dado visibilidad a la denuncia figura el de la periodista y columnista Laura Puente, quien el pasado 2 de julio relató en su espacio Puente Político, de El Heraldo de México, la historia de Natasha, una cachorra que recibió de Baldomero Díaz y que enfermó pocas horas después de llegar a su nuevo hogar.

En su publicación, la comunicadora señala que el animal fue diagnosticado con coronavirus canino, parvovirus y anemia severa, por lo que permanece bajo atención médica especializada y podría presentar secuelas derivadas de su estado de salud. El caso coincide con las denuncias difundidas previamente.

Los señalamientos fueron dirigidos a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Jalisco, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de diversas organizaciones dedicadas al bienestar animal.

De acuerdo con el escrito presentado por personas que se identifican como afectadas, Baldomero Díaz presuntamente opera mediante las cuentas de Instagram baldomerodiazcv y Facebook Baldo Diaz (https://www.instagram.com/baldomerodiazcv y https://www.facebook.com/baldodiazcv), donde, se dice, oferta animales de compañía sin contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

La denuncia sostiene que varios compradores habrían recibido cachorros que desarrollaron enfermedades poco después de la entrega. Además, solicita a las autoridades verificar la autenticidad de cartillas de vacunación y otros comprobantes entregados durante las operaciones.

El documento solicita al SAT revisar un posible incumplimiento de obligaciones fiscales y a la UIF analizar eventuales movimientos financieros relacionados con la actividad denunciada. También llama a que se realicen inspecciones sanitarias y de bienestar animal.

Entre los antecedentes figura una publicación difundida en 2024 por GNT POMS, en la que se denuncia el presunto uso sin autorización de imágenes de perros para promocionar la venta de cachorros.

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