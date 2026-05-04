Caen 4 que transportaban más de una tonelada de droga oculta en cajas de huevo en CDMX.

Tras una acción conjunta entre elementos federales y autoridades de la Ciudad de México, se logró la captura de cuatro presuntos narcotraficantes en las inmediaciones de la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón, quienes transportaban mil 278 kilogramos de presunta marihuana escondidos en 80 cajas de huevo.

Los detenidos, identificados como José Roberto “N”, Javier “N”, José Armando “N” y Jorge Alexander “N”, son presuntos miembros de una célula delictiva vinculada con “Los Malcriados 3AD”, que opera en distintas alcaldías.

En la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico, @SSC_CDMX y @FGRMexico, con apoyo del canino Samuel, detuvieron a cuatro personas que transportaban más de 1.2 toneladas de marihuana ocultas en cajas de huevo.



Con esta acción se evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las… pic.twitter.com/CUUQgpzN2Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 4, 2026

El aseguramiento ocurrió cuando agentes detectaron un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado, por lo que se le pidió al conductor detener la unidad para realizar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, con la ayuda de binomios caninos, descubrieron la presencia de droga, lo que derivó en la detención de los tres tripulantes de la unidad y el conductor.

Según lo informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el lote de presunta marihuana confiscado representa una afectación económica de hasta 15 millones de pesos para el crimen organizado.

De igual manera, esta acción logró evitar que más de 430 mil dosis de presunta marihuana llegaran a las calles para ser comercializadas entre la población y en distintos puntos de venta.

A partir de diligencias previas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se sabe que “Los Malcriados 3AD" operan, principalmente, en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Uno de sus líderes era Lenin Canchola Martínez, alias “El Señor de la L”, a quien elementos federales detuvieron en julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León. Tres años después, en 2025, recibió una condena de 50 años de prisión.

Elementos de la SSPC, la SSC, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en la operación de este 4 de mayo.

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JVR