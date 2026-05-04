Fiscalía de CDMX ingresa al Reclusorio Oriente a Emiliano ‘N’, acusado de asesinar a familia en Azcapotzalco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ingresó al Reclusorio Oriente a Emiliano ‘N’, presunto autor intelectual del asesinato de una familia en una vivienda de la Alcaldía Azcapotzalco la semana pasada.

En horas recientes, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso en contra de Emiliano “N”, principal implicado en los hechos ocurridos en un domicilio de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, en donde cuatro miembros de una familia fueron asesinados.

El juez de control determinó que existían datos de pruebas suficientes para vincularlo por la posible comisión de los delitos de feminicidio, homicidio y robo calificado.

El implicado es identificado por autoridades de la Ciudad de México como el sujeto que planeó y privó de la vida a la familia Cejudo Barrios.

El múltiple crimen ocurrió la semana pasada, y al escapar robaron dos camionetas tipo SUV , mismas que fueron detectadas circulando en dos diferentes puntos del municipio de Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía capitalina reportó que durante la detención de Emiliano “N”, éste abrió fuego contra elementos policiales que en legítima defensa repelieron la agresión y el sospechoso fue trasladado a un hospital.

Posteriormente la Fiscalía capitalina obtuvo órdenes de aprehensión en contra de este individuo y sus tres cómplices, entre ellos una mujer quienes fueron entregados por la Fiscalía del Estado de México para trasladarlos al Reclusorio Oriente y al femenil Santa Martha Acatitla, respectivamente.

El juez de control de CDMX impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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FGR