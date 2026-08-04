Mueren 2 personas en Michigan, EU, por brote de Cyclospora

Las autoridades sanitarias de Michigan confirmaron las primeras dos muertes registradas en Estados Unidos relacionadas con el actual brote de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora, que hasta ahora ha dejado más de 20 mil casos en el país.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que ambas personas fallecidas presentaban enfermedades subyacentes graves, las cuales pudieron agravarse debido a la infección y a la deshidratación derivada del padecimiento.
La dependencia señaló que no difundirá información adicional sobre los casos.
Expertos ven enfermedad con poco potencial mortal
La ciclosporiasis suele causar diarrea acuosa, náuseas y otros síntomas gastrointestinales.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad rara vez resulta mortal y, en la mayoría de los pacientes, responde a tratamiento.
Sin embargo, especialistas advierten que las complicaciones pueden representar un riesgo para personas con otros problemas de salud.
En ese contexto, el médico Joel Kammeyer, jefe de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad Estatal Wayne y del Centro Médico de Detroit, calificó los fallecimientos como una tragedia, aunque destacó que, pese a la magnitud del brote y los miles de contagios, solo se cuenten dos muertes.
Añadió que la pérdida severa de líquidos puede resultar especialmente peligrosa para pacientes con condiciones médicas preexistentes.
Van más de 11 mil casos en el estado
Por otra parte, las autoridades de Michigan reportaron 11 mil 234 casos asociados al brote en la entidad, cifra que representa un incremento de 461 contagios respecto de la actualización anterior.
Además, el estado acumula 193 hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad.
A escala nacional, los CDC contabilizan 6 mil 707 casos confirmados por laboratorio y más de 11 mil 500 sospechosos pendientes de confirmación o investigación.
No obstante, los reportes estatales elevan el total a más de 20 mil personas afectadas, según información difundida por agencias internacionales.
Las investigaciones federales identificaron lechuga procedente de México, servida en establecimientos de Taco Bell en nueve estados, como una de las fuentes del brote.
Hasta finales de julio, ese producto se había vinculado con mil 947 casos y al menos 98 hospitalizaciones.
Los CDC indicaron que continúan las investigaciones, ya que otros distribuidores, restaurantes o cadenas comerciales también podrían estar relacionados con la propagación del parásito.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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