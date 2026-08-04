Mueren 2 personas en Michigan, EU, por brote de Cyclospora

Esta fotografía tomada a través de un microscopio y difundida por los CDC muestra Cyclospora cayetanensis oocysts de una muestra de heces.

Las autoridades sanitarias de Michigan confirmaron las primeras dos muertes registradas en Estados Unidos relacionadas con el actual brote de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora, que hasta ahora ha dejado más de 20 mil casos en el país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que ambas personas fallecidas presentaban enfermedades subyacentes graves, las cuales pudieron agravarse debido a la infección y a la deshidratación derivada del padecimiento.

⭕ Mueren dos personas en Michigan por "diarrea explosiva" a causa de Cyclospora



🦠 Estados Unidos reportó las primeras dos muertes por Cyclospora, ambas en Michigan; el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud… pic.twitter.com/MZ0sAdvDo5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 4, 2026

La dependencia señaló que no difundirá información adicional sobre los casos.

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Expertos ven enfermedad con poco potencial mortal

La ciclosporiasis suele causar diarrea acuosa, náuseas y otros síntomas gastrointestinales.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad rara vez resulta mortal y, en la mayoría de los pacientes, responde a tratamiento.

Un letrero con el logotipo de los CDC se exhibe a la entrada de la sede de la agencia en Atlanta. ı Foto: The Associated Press

Sin embargo, especialistas advierten que las complicaciones pueden representar un riesgo para personas con otros problemas de salud.

En ese contexto, el médico Joel Kammeyer, jefe de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad Estatal Wayne y del Centro Médico de Detroit, calificó los fallecimientos como una tragedia, aunque destacó que, pese a la magnitud del brote y los miles de contagios, solo se cuenten dos muertes.

⚠️ Estados Unidos reporta un aumento de casos de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede provocar diarrea intensa, náuseas, vómito y malestar estomacal.



Los contagios se concentran en varios estados y las autoridades mantienen… pic.twitter.com/4L3CdWq7MF — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 17, 2026

Añadió que la pérdida severa de líquidos puede resultar especialmente peligrosa para pacientes con condiciones médicas preexistentes.

Van más de 11 mil casos en el estado

Por otra parte, las autoridades de Michigan reportaron 11 mil 234 casos asociados al brote en la entidad, cifra que representa un incremento de 461 contagios respecto de la actualización anterior.

Además, el estado acumula 193 hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad.

A escala nacional, los CDC contabilizan 6 mil 707 casos confirmados por laboratorio y más de 11 mil 500 sospechosos pendientes de confirmación o investigación.

🚨🇲🇽 México y EU investigan un brote de ciclosporiasis que suma más de mil 600 casos en territorio estadounidense. Autoridades mantienen vigilancia para identificar el origen y reforzar la seguridad alimentaria.https://t.co/UPpNnUul4X — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 18, 2026

No obstante, los reportes estatales elevan el total a más de 20 mil personas afectadas, según información difundida por agencias internacionales.

Las investigaciones federales identificaron lechuga procedente de México, servida en establecimientos de Taco Bell en nueve estados, como una de las fuentes del brote.

Hasta finales de julio, ese producto se había vinculado con mil 947 casos y al menos 98 hospitalizaciones.

Los CDC indicaron que continúan las investigaciones, ya que otros distribuidores, restaurantes o cadenas comerciales también podrían estar relacionados con la propagación del parásito.

Con información de Reuters y The Associated Press.

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