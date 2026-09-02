Sheinbaum pide a la UNAM mayor austeridad para abrir más espacios a estudiantes de educación superior

Aspectos de la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede realizar un mayor esfuerzo de austeridad en su estructura administrativa y destinar esos recursos a la apertura de más espacios de educación superior.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que la institución tiene autonomía para tomar sus propias decisiones, pero reiteró su postura de que las universidades públicas deben revisar sus gastos administrativos para fortalecer la docencia.

“Yo pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia. Esa es mi opinión. La UNAM es autónoma y decide”, expresó.

La Mandataria mexicana destaca la consolidación de los programas sociales y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. ı Foto: Presidencia

Sheinbaum recordó que desde hace dos años hizo un llamado a las instituciones de educación superior para aplicar medidas de austeridad, y señaló que la UNAM ya realizó un primer ajuste, aunque consideró que aún puede hacer otro esfuerzo.

La presidenta destacó que su gobierno ha aplicado medidas de ahorro para destinar recursos a otros rubros, al señalar que entre 2025 y 2026 se generaron ahorros por 200 mil millones de pesos.

Explicó que estos recursos se utilizaron para incrementar los salarios de trabajadores de base del gobierno federal, particularmente quienes perciben el salario mínimo, así como para los aumentos salariales del magisterio y el fortalecimiento de los programas sociales.

Sheinbaum también informó que su administración trabaja para ampliar la oferta educativa mediante la creación de nuevos espacios en instituciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México.

Indicó que en los últimos dos años se han abierto alrededor de 245 mil nuevos espacios en instituciones públicas de educación superior y que el objetivo es continuar aumentando la cobertura para que ningún joven que quiera estudiar una carrera universitaria quede fuera por falta de lugares.

Aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la UNAM ı Foto: Cuartoscuro

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MSL