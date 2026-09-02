Sheinbaum adelanta que paquete económico 2027 impulsará economía ‘con cambios muy profundos’

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo 9 de septiembre presentará durante su conferencia matutina el paquete económico para 2027, un día después de que sea entregado formalmente al Congreso de la Unión, además de anunciar una serie de reformas relacionadas con el desarrollo económico del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que varias de las modificaciones constitucionales aprobadas durante los últimos dos años representan cambios “muy profundos” para México, particularmente en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, soberanía, Poder Judicial, maíz nativo, agua y seguridad pública.

Entre las reformas que consideró más relevantes, Sheinbaum mencionó el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

“Es histórico; desde la Independencia no había habido reforma que los reconociera en el carácter de pueblos indígenas y afroamericanos. Es muy profunda, es muy profunda la reforma”, afirmó.

Con la Cuarta Transformación, hemos modificado la Constitución y leyes para consolidar un nuevo pacto social que pone en el centro al pueblo y a la soberanía nacional. https://t.co/XnnyKgJjYY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2026

También destacó la reforma al Poder Judicial que establece la elección directa de sus integrantes por parte de la ciudadanía, así como la modificación constitucional que impide la siembra de maíz transgénico en territorio nacional.

La Presidenta sostuvo que esta última medida representa una defensa del maíz nativo, la biodiversidad y la cultura mexicana.

Otro de los cambios que calificó como fundamental fue la modificación al artículo 40 constitucional, relacionada con la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, resaltó la creación de la Guardia Nacional y su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, al señalar que se trata de una institución de seguridad pública y no de una fuerza militar, pese a formar parte de la estructura de la Defensa.

Sheinbaum también mencionó como un cambio relevante la incorporación de las mujeres a la Constitución y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Sobre esta última, señaló que busca terminar con el acaparamiento y recuperar al agua como un derecho y un recurso natural bajo tutela del Estado, en lugar de tratarla como una mercancía.

“Convertir nuevamente al agua en un derecho y un recurso natural bajo tutela del Estado y no como mercancía”, sostuvo.

Respecto al periodo ordinario de sesiones que está por comenzar y las iniciativas que presentará su administración, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal dará a conocer los detalles durante los próximos días.

Explicó que el paquete económico será presentado ante el Congreso el 8 de septiembre, mientras que el Gobierno federal expondrá sus principales características durante la conferencia matutina del 9 de septiembre.

La mandataria adelantó que, además del paquete fiscal y presupuestal, se contemplan diversas reformas vinculadas con el desarrollo económico nacional.

Entre ellas, mencionó modificaciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas, así como iniciativas encaminadas a fortalecer la economía digital.

“Se van a hacer una serie de reformas para ayudar, para apoyar a las micro y pequeñas empresas; se van a hacer reformas para fortalecer la economía digital”, explicó.

Sheinbaum señaló que estas modificaciones estarán relacionadas con el paquete fiscal y presupuestal y tendrán como objetivo contribuir al crecimiento de la economía nacional.

“Entonces vienen esas y algunas otras que yo también presentaré en su momento”, agregó.

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MSL