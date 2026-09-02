Sheinbaum inicia en la Mañanera Glosa del Segundo Informe de Gobierno

Luisa María Alcalde estuvo este miércoles en la conferencia de CSP.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles el inicio, durante la Mañanera del Pueblo, de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, mediante la cual integrantes de su gabinete y titulares de organismos e instituciones públicas acudirán a la conferencia matutina para presentar los principales resultados alcanzados durante los dos primeros años de la actual administración.

Al iniciar la conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que durante las próximas mañaneras participarán secretarias y secretarios, así como directores de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros organismos descentralizados y empresas del Estado.

“El día de hoy iniciamos con la glosa del informe”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al explicar que el objetivo es que la ciudadanía conozca los principales logros de cada una de las instituciones del Gobierno federal.

La primera funcionaria en participar será Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo federal, quien presentará un balance de las modificaciones constitucionales, nuevas leyes y reformas legales impulsadas durante los dos últimos años.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la exposición abarcará el periodo comprendido desde septiembre de 2024, cuando inició la actual Legislatura del Congreso de la Unión, además de las reformas constitucionales aprobadas durante el último mes de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre estas últimas mencionó tres modificaciones que consideró de especial relevancia: la reforma al Poder Judicial, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

A partir de estas reformas, agregó, la Consejería Jurídica explicará los cambios constitucionales y las nuevas disposiciones legales aprobadas durante los primeros dos años del gobierno de Sheinbaum.

“Ella nos va a platicar de los cambios constitucionales y los cambios y nuevas leyes, reformas y nuevas leyes que hemos impulsado en estos dos años”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la participación de los integrantes del gabinete y titulares de organismos permitirá ampliar la información presentada en el Segundo Informe de Gobierno y detallar los resultados de cada dependencia.

Durante el arranque de la conferencia, La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también hizo referencia a la nueva escenografía del Salón Tesorería, desde donde se realiza la mañanera, al señalar que el cambio busca generar una mayor cercanía con los asistentes.

“Estar más cerca. Ustedes también los veía hasta allá”, comentó al explicar la modificación en la distribución del espacio.

Al cierre de la conferencia de este miércoles se tiene prevista, como ocurre habitualmente, la sección del “Detector de mentiras”, correspondiente a la jornada de los miércoles.

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FGR