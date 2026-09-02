Desde el Congreso de la Unión se le reconoce al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador federal, Carlos Alberto Puente Salas, reconoció los resultados del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí al destacar que la entidad es ejemplo de cómo una administración responsable puede traducir los recursos públicos en infraestructura, desarrollo, bienestar social, empleos y mejores condiciones de vida para la población.

Durante su intervención, Puente Salas resaltó que en lo que va de la administración estatal se han destinado más de 30 mil millones de pesos a infraestructura y obra pública, con proyectos que han permitido modernizar la movilidad, mejorar la conectividad de las cuatro regiones y generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones y empleos mejor remunerados.

El diputado federal señaló también que San Luis Potosí ha avanzado hacia un modelo de desarrollo sustentable mediante proyectos de electromovilidad, que se complementan con una política social de amplia cobertura. Destacó que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha destinado recursos históricos para mejorar las condiciones de vida de las familias potosinas y atender rezagos acumulados durante décadas.

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Desde el máximo órgano legislativo del país, Carlos Puente reconoció además los avances que registra San Luis Potosí en materia de seguridad, y afirmó que el trabajo realizado por el Gobernador Ricardo Gallardo ha permitido construir un Estado con mayores condiciones de paz, estabilidad, desarrollo económico y bienestar.

Carlos Alberto Puente Salas sostuvo que estos resultados representan también la aportación de San Luis Potosí al proyecto nacional encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México. “Así respaldamos a nuestra Presidenta, con trabajo y resultados positivos que responden a la confianza del pueblo”, expresó.

Finalmente, el legislador federal manifestó que el objetivo común debe ser construir un país más próspero, productivo y respetuoso del medio ambiente, pero fundamentalmente con mayor bienestar, justicia social, libertad e igualdad entre mujeres y hombres, reiterando desde tribuna el respaldo al trabajo que realiza en San Luis Potosí el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador federal, Carlos Alberto Puente Salas, reconoció los resultados del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí.

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