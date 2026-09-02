Gobernador Pablo Lemus asiste al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México. — Como muestra de que el diálogo y la coordinación interinstitucional son elementos clave del trabajo al estilo Jalisco, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, asistió al 2° Informe de Gobierno 2025-2026 de Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

La rendición de cuentas se celebró en Palacio Nacional, en Ciudad de México, donde la mandataria federal destacó avances en rubros como seguridad, educación, salud, economía, innovación, agua, energía, desarrollo social y política internacional, entre otros temas relevantes para el país.

A lo largo de dos años, el Gobierno de Jalisco ha mantenido coordinación, comunicación y trabajo conjunto con el Gobierno Federal para potenciar el desarrollo de la entidad, así como el talento y el bienestar de sus habitantes.

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También seguirá con la gestión de proyectos con el apoyo y respaldo de la Federación, en servicio de las y los jaliscienses.

En materia de Seguridad, Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, destacó que, en lo que va de la actual administración, se presenta una reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos; agregó que en lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento, respecto a 2018.

Cabe destacar que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a julio de 2026, Jalisco quedó fuera de los diez estados con mayor número de homicidios dolosos.

Respecto a la reducción de índices delictivos en la entidad, la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco informó, hace unos días en una gira de trabajo por la región Norte de la entidad, que en los últimos ocho meses, en Jalisco, el homicidio doloso disminuyó 82 por ciento, el robo a casa habitación 80 por ciento, la extorsión 40 por ciento, el robo a vehículo 35 por ciento.

“La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno (...), con la coordinación entre las instituciones del Gobierno Federal, la Fiscalía y la coordinación con las entidades federativas (...) Los resultados hablan por sí mismos, hemos logrado 51 por ciento de disminución en homicidios dolosos desde que llegamos a la Presidencia”, sostuvo la Presidenta de México.

Otro logro del trabajo coordinado entre el Gobierno de Jalisco y Gobierno de México se demostró durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, en la que el estado se posicionó como la mejor sede del país y recibió a más de 2.6 millones de visitantes que participaron en diversas actividades durante el mundial.

Además, Jalisco fue reconocido por su participación en el Plan Kukulkán, la Estrategia General de Seguridad y Protección que implementó la Federación para la Copa Mundial de Futbol 2026.

Con esto, se destacó el esfuerzo y compromiso de los más de 124 mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes garantizaron la seguridad de las y los jaliscienses, y de los visitantes nacionales y extranjeros que asistieron al estado a vivir la pasión de la fiesta mundialista.

En Jalisco avanzan obras importantes para la movilidad terrestre, como es la construcción del Puente Amado Nervo, que conectará de manera segura y eficiente a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas.

En la gira de trabajo que Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, realizó recientemente en la entidad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, sostuvo una reunión de trabajo privada con la mandataria federal para abordar importantes proyectos de infraestructura hidráulica y conectividad para el bienestar de las y los jaliscienses.

De esta manera, se confirmó el respaldo del Gobierno de México para el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, la modernización de la Planta Potabilizadora 1 y obras complementarias en la Presa El Zapotillo.

Además, para la obra de ampliación de la Carretera a Chapala, con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, se contará con apoyo del Gobierno Federal por mil 500 millones de pesos.

El trazo se extenderá alrededor de 5 kilómetros, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en dirección a El Salto, por lo que la Línea 5 de transporte público prolongará su servicio hasta el límite municipal con Ixtlahuacán de los Membrillos.

A esto se suma la construcción del primer Centro de Diseño de Semiconductores, que al interior albergará Kutsari, del Gobierno de México.

Para fortalecer la cadena de suministro de la industria de semiconductores y generar nuevas oportunidades para el talento especializado jalisciense, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), impulsa Circuito 14, una plataforma para la creación y profesionalización de empresas proveedoras del sector.

Circuito 14 se enfocará particularmente en áreas como diseño de chips, software especializado, inteligencia artificial aplicada y sistemas embebidos.

El programa estará dirigido a ingenieras e ingenieros, investigadores, profesionales de la industria tecnológica y estudiantes de posgrado de Jalisco y del resto de México. Se seleccionarán hasta 15 proyectos para recibir formación especializada, mentorías con expertos y vinculación con inversionistas y empresas globales.

Circuito 14 estará ubicado en las instalaciones del CINVESTAV, en el municipio de Zapopan, que también será la sede del primer Centro Nacional de Diseño de Semiconductores y del Centro Kutsari.

En el marco del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno de Jalisco reafirma el diálogo, el trabajo en equipo y el cierre de filas para unir esfuerzos y trabajar en estrecha comunicación y coordinación con el Gobierno de México.

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