Sheinbaum acusa a EU de buscar divisiones al interior del Gobierno de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que desde Estados Unidos se busca generar divisiones al interior del Gobierno de México como parte de una estrategia de debilitamiento e injerencia, luego de que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, reconociera públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mientras mantiene un discurso crítico contra la administración mexicana.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre si el reconocimiento de Cole a García Harfuch —a quien calificó como un “amigo de Estados Unidos” y una persona confiable— podría formar parte de una narrativa para intervenir o influir en los próximos procesos electorales de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la división interna es una de las estrategias que históricamente han utilizado desde Estados Unidos para debilitar a gobiernos independientes que defienden su soberanía.

“Ellos buscan, de una u otra manera, para debilitar a los gobiernos, porque este es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía: dividirnos internamente. Es una de sus estrategias. No de ahora, de siempre”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que una de las tácticas consiste en generar diferencias dentro de los gabinetes de seguridad o entre integrantes del Gobierno federal, mediante declaraciones en las que se elogia a algunos funcionarios mientras se cuestiona a otros.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta estrategia no ha tenido resultados en su administración debido a la coordinación y unidad que existe entre las instituciones encargadas de la seguridad.

“Entonces piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero fracasan en eso porque no lo logran, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos, de la defensa de México”, sostuvo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación entre el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, Omar García Harfuch, la secretaria de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En particular, resaltó el trabajo conjunto de las tres principales instituciones de seguridad y descartó que existan diferencias entre sus titulares.

“No hay divisiones al interior”, aseguró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la coordinación entre las dependencias es uno de los factores que ha permitido obtener resultados en materia de seguridad, entre ellos, dijo, una reducción de 51 por ciento en los homicidios.

“Los resultados que tenemos de 51 por ciento de reducción de homicidios no se podrían tener si no hay coordinación en el gabinete de seguridad y con la Fiscalía también”, afirmó.

Aunque reconoció que la Fiscalía General de la República es autónoma, señaló que existe colaboración con el Gobierno federal en asuntos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos.

Advierte por uso electoral de México en Estados Unidos

Sheinbaum también llamó la atención sobre el contexto electoral estadounidense y consideró que México es utilizado con frecuencia como parte del debate político de ese país.

“Y ellos recuerden que están en elecciones en noviembre. Entonces usan muchas veces a México como parte de su elección”, afirmó.

Ante ello, reiteró que México debe ocuparse de sus propios asuntos y mantener la cooperación con Estados Unidos bajo un marco de respeto a la soberanía.

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